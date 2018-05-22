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Говорят, что на здоровье нельзя экономить… Но мы знаем, как получить скидку!

23.05.2018 00:00 — Разное | Ежедневник  
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Говорят, что на здоровье нельзя экономить… Но мы знаем, как получить скидку!

Акция для ВСЕХ держателей карт Банка “Решение” и их детей (до 18 лет): впервые обратившимся в медицинский центр «Экомедсервис» предоставляется уникальная «Ознакомительная скидка» в размере 25% на все услуги центра сроком на один календарный год.

Что для это нужно сделать: 

• Если у вас нет карточки Банка «Решение» – срочно её оформить

• Позвонить и записаться на прием по номеру 160; 

• Обязательно проинформировать контакт-центр о наличии карты Банка; 

• Наслаждаться скидкой в размере 25% на все услуги медицинского центра. 

С подробностями и условиями проведения акции Вы сможете ознакомиться здесь: http://www.ems.by/akciya-oz-bank-reshenie.html 

А держателям специальной бонусной карты «Будь здоров» предоставляется постоянная скидка 5% на обслуживание в «Экомедсервис» и много других фишек.

Подробности про карту ищите тут:https://rbank.by/life/card/mastercard_world_bud_zdorov/ 
 

 
 
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Акция для ВСЕХ держателей карт Банка “Решение” и их детей (до 18 лет): впервые обратившимся в медицинский центр «Экомедсервис» предоставляется уникальная...
 
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