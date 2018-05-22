Говорят, что на здоровье нельзя экономить… Но мы знаем, как получить скидку!





Акция для ВСЕХ держателей карт Банка “Решение” и их детей (до 18 лет): впервые обратившимся в медицинский центр «Экомедсервис» предоставляется уникальная «Ознакомительная скидка» в размере 25% на все услуги центра сроком на один календарный год.

Что для это нужно сделать:

• Если у вас нет карточки Банка «Решение» – срочно её оформить

• Позвонить и записаться на прием по номеру 160;

• Обязательно проинформировать контакт-центр о наличии карты Банка;

• Наслаждаться скидкой в размере 25% на все услуги медицинского центра.



С подробностями и условиями проведения акции Вы сможете ознакомиться здесь: http://www.ems.by/akciya-oz-bank-reshenie.html



А держателям специальной бонусной карты «Будь здоров» предоставляется постоянная скидка 5% на обслуживание в «Экомедсервис» и много других фишек.



Подробности про карту ищите тут: https://rbank.by/life/card/mastercard_world_bud_zdorov/

