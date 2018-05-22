|
Говорят, что на здоровье нельзя экономить… Но мы знаем, как получить скидку!
23.05.2018 00:00 — Разное | Ежедневник
Акция для ВСЕХ держателей карт Банка “Решение” и их детей (до 18 лет): впервые обратившимся в медицинский центр «Экомедсервис» предоставляется уникальная «Ознакомительная скидка» в размере 25% на все услуги центра сроком на один календарный год.
Что для это нужно сделать:
• Если у вас нет карточки
• Позвонить и записаться на прием по номеру 160;
• Обязательно проинформировать контакт-центр о наличии карты Банка;
• Наслаждаться скидкой в размере 25% на все услуги медицинского центра.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акция для ВСЕХ держателей карт Банка “Решение” и их детей (до 18 лет): впервые обратившимся в медицинский центр «Экомедсервис» предоставляется уникальная...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)