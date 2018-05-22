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Эксперты из 40 стран наладят «Минский диалог»

23.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Пути решения международных противоречий сегодня будут искать в Беларуси. В столице стартует форум «Минский диалог», сообщает телеканал «МИР 24».

На него съедутся дипломаты, экономисты, политологи, журналисты и представители аналитических агентств из 40 стран мира. Тема форума: «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех». В Минск приедут 350 экспертов, 200 из них - зарубежные. Среди них генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер и бывший генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа. Специалисты обсудят, с какими вызовами сталкивается сегодня Европейский регион, какие конфликты возникают между странами, и по каким причинам это происходит.

«Военно-политическая составляющая будет центральная, но также мы к ней добавим вопросы экономического сотрудничества, вопросы дипломатии. В целом мы можем искать какие-то возможные идеи того, как дипломатия может помочь всему остальному политическому спектру снизить угрозу военно-политическую и повысить различные контакты между политиками, между простыми людьми, между экспертами», – отметил руководитель экспертной инициативы «Минский диалог» Евгений Прейгерман.

Организаторы планируют проводить этот форум ежегодно. 



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Теги: Минск
 
 
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Тема форума в этом году «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех».
 
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