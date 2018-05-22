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Бонусы золотых карт Mastercard: от VIP-зала аэропорта до услуг консьержа

23.05.2018 07:11 — Разное | Myfin  
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Бонусы золотых карт Mastercard: от VIP-зала аэропорта до услуг консьержа
фото: pexels.com

Недавно мы рассматривали предложения от премиальных карт системы Visa. А сегодня обратим внимание на те бонусы и эксклюзивные предложения, которые предусматривают для своих премиальных клиентов платежная система Mastercard. Для этого мы отобрали 5 премиальных «золотых» карт («платиновые» карты этой системы в Беларуси не слишком распространены), по которым предусмотрено наибольшее количество бонусов.

Понятно, что все представленные карты будут отличаться не только сроком обслуживания и дополнительными возможностями, но и ценой за выпуск и обслуживание такой карты.

Например, Приорбанк предлагает приобрести премиальную карту Mastercard Gold PayPass сроком на 4 года. Ежемесячная стоимость обслуживания составляет 6 рублей, а стоимость выпуска карты без пакета услуг – 150 руб.

У БНБ-Банка плата за выпуск карты MasterCard Gold будет намного меньше – всего 25 долларов. Правда, карта рассчитана только на 2 года действия.

Плата за выпуск и обслуживание карточки MasterCard Gold «ВОЯЖ ГРАНД» от Белинвестбанка в течение срока ее действия составляет 120 долларов. Карту можно оформить на 3 года.

Франсабанк выдает «золотую» карту на срок 2 года. А ее стоимость составляет 40 рублей (или 20 долларов, 15 евро, 1300 российских рублей)

Альфа-Банк предлагает оформить свою карту MasterCard Gold за 50 рублей (50 долларов или евро). Ежегодное обслуживание (карта может быть выпущена на срок до 3 лет) также обойдется в такую же сумму.

Все бонусы «золотых» карт – в таблице.

Бонусы/Банк
Приорбанк
БНБ-Банк
Белинвестбанк
Франсабанк
Альфа-Банк
Поддержка 24/7 – поручение задач службе «Консьерж-сервис»
Доступ в VIP-залы аэропортов мира с оформлением дополнительной карточки PriorityPass
Бесплатное пользование услугами Интернет-Банк, Мобильный Банк и SMS-оповещение
CASH-BACK
Овердрафт к зарплатной карте
Безналичные операции по всему миру без комиссии
Круглосуточный доступ к денежным средствам на счете
Страхование для путешествий за границу
Дисконтная программа
Скидки и льготы в организациях торговли и сервиса (кафе, рестораны, гостиницы, аэропорты и т.д.) по всему миру
Технология бесконтактных платежей
Как видно из таблицы, по «золотым» картам у Приорбанка, Белинвестбанка и Франсабанка 8 бонусов, у БНБ-Банка 9 бонусов, у Альфа-Банка – 6 бонусов.
Таким образом, лидирует карточка БНБ-Банка.

Кроме того, по некоторым из представленных в таблице карт предусмотрены и другие бонусные предложения.

Например, Белинвестбанк в рамках дополнительных услуг к карточке MasterCard Gold «ВОЯЖ ГРАНД» предлагает экстренную выдачу наличных и экстренную замену карточки. Также по этой карте действует программа специальных предложений и акций для держателей премиальных карт Mastercard и программа специальных предложений (скидок). А еще выдается бесплатный чехол для карточки.

Альфа-Банк предоставляет возможность воспользоваться скидками (до 50%) и спецпредложениями, просто расплачиваясь премиальной карточкой (в рамках программы «Мир привилегий Golden Alfa»). Для держателей премиальной карточки Альфа-Банка есть услуга медицинской и юридической поддержки. Кроме того, клиентам предлагаются различные мероприятия, проводимые банком только для держателей премиальных карт.

В Приорбанке вместе с карточкой MasterCard Gold PayPass выдаётся бесплатная страховка в СБА ЗАСО «Купала» от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу на срок пребывания за границей до 90 дней в год. Также действует программа лояльности KEYcard, по которой можно совершать покупки в сети партнеров и получать кэшбэк до 15%.

В БНБ-Банке к карте MasterCard Gold можно оформить овердрафт на сумму от 100 до 5 тысяч рублей. Также по карте предлагается бесплатный imbanking.by (Интернет- и мобильный банкинг) в течение первых 90 дней, если регистрация этой услуги происходит впервые.

Держатели карточек MasterCard Gold, эмитированных Франсабанком, имеют возможность бронировать номера в гостинице, билеты на самолет, брать напрокат автомобиль, получать возмещение сумм Tax Free, а также пользоваться некоторыми другими бонусами. Кроме того, премиальная карточка банка MasterCard Gold оснащена технологией 3D-Secure.

 
 
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Премиальные карты различного достоинства и уровня обслуживания предлагают сегодня многие белорусские банки.
 
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