Бонусы золотых карт Mastercard: от VIP-зала аэропорта до услуг консьержа

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Недавно мы рассматривали предложения от премиальных карт системы Visa. А сегодня обратим внимание на те бонусы и эксклюзивные предложения, которые предусматривают для своих премиальных клиентов платежная система Mastercard . Для этого мы отобрали 5 премиальных «золотых» карт («платиновые» карты этой системы в Беларуси не слишком распространены), по которым предусмотрено наибольшее количество бонусов.

Понятно, что все представленные карты будут отличаться не только сроком обслуживания и дополнительными возможностями, но и ценой за выпуск и обслуживание такой карты.

Например, Приорбанк предлагает приобрести премиальную карту Mastercard Gold PayPass сроком на 4 года. Ежемесячная стоимость обслуживания составляет 6 рублей, а стоимость выпуска карты без пакета услуг – 150 руб.

У БНБ-Банка плата за выпуск карты MasterCard Gold будет намного меньше – всего 25 долларов. Правда, карта рассчитана только на 2 года действия.

Плата за выпуск и обслуживание карточки MasterCard Gold «ВОЯЖ ГРАНД» от Белинвестбанка в течение срока ее действия составляет 120 долларов. Карту можно оформить на 3 года.

Франсабанк выдает «золотую» карту на срок 2 года. А ее стоимость составляет 40 рублей (или 20 долларов, 15 евро, 1300 российских рублей)

Альфа-Банк предлагает оформить свою карту MasterCard Gold за 50 рублей (50 долларов или евро). Ежегодное обслуживание (карта может быть выпущена на срок до 3 лет) также обойдется в такую же сумму.

Все бонусы «золотых» карт – в таблице.

Бонусы/Банк Приорбанк БНБ-Банк Белинвестбанк Франсабанк Альфа-Банк Поддержка 24/7 – поручение задач службе «Консьерж-сервис» ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Доступ в VIP-залы аэропортов мира с оформлением дополнительной карточки PriorityPass — ✔ ✔ — ✔ Бесплатное пользование услугами Интернет-Банк, Мобильный Банк и SMS-оповещение ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ CASH-BACK ✔ ✔ — — — Овердрафт к зарплатной карте — ✔ ✔ ✔ — Безналичные операции по всему миру без комиссии — ✔ — ✔ — Круглосуточный доступ к денежным средствам на счете ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Страхование для путешествий за границу ✔ — ✔ — — Дисконтная программа ✔ — — ✔ — Скидки и льготы в организациях торговли и сервиса (кафе, рестораны, гостиницы, аэропорты и т.д.) по всему миру ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Технология бесконтактных платежей ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

8 бонусов , у БНБ-Банка 9 бонусов , у Альфа-Банка – 6 бонусов .

Таким образом, лидирует карточка БНБ-Банка. Как видно из таблицы, по «золотым» картам у Приорбанка, Белинвестбанка и Франсабанка, у БНБ-Банка, у Альфа-Банка –Таким образом, лидирует карточка

Кроме того, по некоторым из представленных в таблице карт предусмотрены и другие бонусные предложения.

Например, Белинвестбанк в рамках дополнительных услуг к карточке MasterCard Gold «ВОЯЖ ГРАНД» предлагает экстренную выдачу наличных и экстренную замену карточки. Также по этой карте действует программа специальных предложений и акций для держателей премиальных карт Mastercard и программа специальных предложений (скидок). А еще выдается бесплатный чехол для карточки.

Альфа-Банк предоставляет возможность воспользоваться скидками (до 50%) и спецпредложениями, просто расплачиваясь премиальной карточкой (в рамках программы «Мир привилегий Golden Alfa»). Для держателей премиальной карточки Альфа-Банка есть услуга медицинской и юридической поддержки. Кроме того, клиентам предлагаются различные мероприятия, проводимые банком только для держателей премиальных карт.

В Приорбанке вместе с карточкой MasterCard Gold PayPass выдаётся бесплатная страховка в СБА ЗАСО «Купала» от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу на срок пребывания за границей до 90 дней в год. Также действует программа лояльности KEYcard, по которой можно совершать покупки в сети партнеров и получать кэшбэк до 15%.

В БНБ-Банке к карте MasterCard Gold можно оформить овердрафт на сумму от 100 до 5 тысяч рублей. Также по карте предлагается бесплатный imbanking.by (Интернет- и мобильный банкинг) в течение первых 90 дней, если регистрация этой услуги происходит впервые.