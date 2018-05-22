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Бонусы золотых карт Mastercard: от VIP-зала аэропорта до услуг консьержа
Недавно мы
Понятно, что все представленные карты будут отличаться не только сроком обслуживания и дополнительными возможностями, но и ценой за выпуск и обслуживание такой карты.
Например,
У
Плата за выпуск и обслуживание карточки MasterCard Gold «ВОЯЖ ГРАНД» от
Все бонусы «золотых» карт – в таблице.
Как видно из таблицы, по «золотым» картам у Приорбанка, Белинвестбанка и Франсабанка
Таким образом, лидирует карточка БНБ-Банка.
Кроме того, по некоторым из представленных в таблице карт предусмотрены и другие бонусные предложения.
Например, Белинвестбанк в рамках дополнительных услуг к карточке
Альфа-Банк предоставляет возможность воспользоваться скидками (до 50%) и спецпредложениями, просто расплачиваясь премиальной карточкой (в рамках программы «Мир привилегий Golden Alfa»). Для держателей премиальной карточки Альфа-Банка есть услуга медицинской и юридической поддержки. Кроме того, клиентам предлагаются различные мероприятия, проводимые банком только для держателей премиальных карт.
В Приорбанке вместе с карточкой MasterCard Gold PayPass выдаётся бесплатная страховка в СБА ЗАСО «Купала» от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу на срок пребывания за границей до 90 дней в год. Также действует программа лояльности KEYcard, по которой можно совершать покупки в сети партнеров и получать кэшбэк до 15%.
В БНБ-Банке к карте MasterCard Gold можно оформить овердрафт на сумму от 100 до 5 тысяч рублей. Также по карте предлагается бесплатный imbanking.by (Интернет- и мобильный банкинг) в течение первых 90 дней, если регистрация этой услуги происходит впервые.
Держатели карточек MasterCard Gold, эмитированных Франсабанком, имеют возможность бронировать номера в гостинице, билеты на самолет, брать напрокат автомобиль, получать возмещение сумм Tax Free, а также пользоваться некоторыми другими бонусами. Кроме того, премиальная карточка банка MasterCard Gold оснащена технологией
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Премиальные карты различного достоинства и уровня обслуживания предлагают сегодня многие белорусские банки.
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