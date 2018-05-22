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В квартирах экс-премьера Малайзии нашли более $2,5 млн
23.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Точную сумму пока не называют, поскольку продолжается пересчет денег и их процессуальное оформление.
Всего в трех принадлежащих экс-премьеру апартаментах в одном из элитных жилых комплексов Куала-Лумпура было изъято более 280 коробок с наличными в разной валюте, а также драгоценности, дорогие часы и сумки премиум-брендов жены Наджиба.
Сообщается, что экс-премьер был допрошен в связи с обнаружением на его личных счетах более $7,5 млн, которые поступили через фирмы-посредники от небольшого госфонда SRC International. Наджибу запретили покидать страну.
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Точную сумму пока не называют, поскольку продолжается пересчет денег и их процессуальное оформление. Всего в трех принадлежащих экс-премьеру апартаментах...
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