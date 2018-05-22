В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В квартирах экс-премьера Малайзии нашли более $2,5 млн Точную сумму пока не называют, поскольку продолжается пересчет денег и их процессуальное оформление. Всего в трех принадлежащих экс-премьеру апартаментах...

Точную сумму пока не называют, поскольку продолжается пересчет денег и их процессуальное оформление.Всего в трех принадлежащих экс-премьеру апартаментах в одном из элитных жилых комплексов Куала-Лумпура было изъято более 280 коробок с наличными в разной валюте, а также драгоценности, дорогие часы и сумки премиум-брендов жены Наджиба.Сообщается, что экс-премьер был допрошен в связи с обнаружением на его личных счетах более $7,5 млн, которые поступили через фирмы-посредники от небольшого госфонда SRC International. Наджибу запретили покидать страну.