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Минское полиграфическое предприятие недоплатило в бюджет более 84 тыс. рублей налогов - КГК

23.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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дено уголовное дело в отношении руководителя и главного бухгалтера минского полиграфического предприятия, сообщили в Комитете госконтроля.

По информации КГК установлено, что с 2012 по 2017 годы в бухучет коммерческой фирмы вносились фиктивные документы, полученные от лжепредпринимательских структур и искажающие реальный размер понесенных 

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затрат. За счет этого занижался реальный размер налогооблагаемой базы, компания уклонялась от уплаты налогов.

«В результате противоправных действий предприятие недоплатило в бюджет свыше 84 тыс. рублей», –отметили в КГК.

Там добавили, что в настоящий момент принимаются меры по возмещению ущерба, причиненного государственным интересам.

 
Теги: Минск
 
 
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дено уголовное дело в отношении руководителя и главного бухгалтера минского полиграфического предприятия, сообщили в Комитете госконтроля. По информации...
 
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