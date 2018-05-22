Минское полиграфическое предприятие недоплатило в бюджет более 84 тыс. рублей налогов - КГК

По информации КГК установлено, что с 2012 по 2017 годы в бухучет коммерческой фирмы вносились фиктивные документы, полученные от лжепредпринимательских структур и искажающие реальный размер понесенных

затрат. За счет этого занижался реальный размер налогооблагаемой базы, компания уклонялась от уплаты налогов.

«В результате противоправных действий предприятие недоплатило в бюджет свыше 84 тыс. рублей», –отметили в КГК.

Там добавили, что в настоящий момент принимаются меры по возмещению ущерба, причиненного государственным интересам.