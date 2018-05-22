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Минское полиграфическое предприятие недоплатило в бюджет более 84 тыс. рублей налогов - КГК
23.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
дено уголовное дело в отношении руководителя и главного бухгалтера минского полиграфического предприятия, сообщили в Комитете госконтроля.
По информации КГК установлено, что с 2012 по 2017 годы в бухучет коммерческой фирмы вносились фиктивные документы, полученные от лжепредпринимательских структур и искажающие реальный размер понесенных
затрат. За счет этого занижался реальный размер налогооблагаемой базы, компания уклонялась от уплаты налогов.
«В результате противоправных действий предприятие недоплатило в бюджет свыше 84 тыс. рублей», –отметили в КГК.
Там добавили, что в настоящий момент принимаются меры по возмещению ущерба, причиненного государственным интересам.
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дено уголовное дело в отношении руководителя и главного бухгалтера минского полиграфического предприятия, сообщили в Комитете госконтроля. По информации...
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