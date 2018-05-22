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Путевка в оздоровительный лагерь этим летом будет стоить в среднем 430 рублей – государство оплачивает более 40% стоимости

23.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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 в Беларуси этим летом. В их числе 1600 лагерей – с круглосуточным пребыванием детей (в том числе 146 стационарных) и 4300 лагерей – с дневным пребыванием.


Об этом сообщили в пресс-службе правительства по итогам совещания с участием заместителя Премьер-министра Василия Жарко по вопросам подготовки и проведения детской летней оздоровительной кампании 2018 года.

На проведение кампании в этом году из средств республиканского бюджета планируется направить 43 млн рублей. В том числе 41 млн – на удешевление 

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стоимости путевок, 1,5 млн – на приобретение путевок для льготных категорий детей, 0,5 млн – на оказание помощи в подготовке стационарных оздоровительных лагерей к работе в летний период.

Средняя стоимость путевки в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием на 18 дней составит 430 рублей, проинформировали в правительстве. При этом размер удешевления стоимости путевки за счет госсредств составит 185 рублей, или 43 % от ее полной стоимости, с дневным пребыванием – 93 рубля (размер удешевления – 76 рублей, или 81,7 % от ее полной стоимости). 

Часть затрат на покупку путевок будет производиться за счет средств предприятий, профсоюзных организаций, а также местных бюджетов.

Ожидается, что во всех типах лагерей отдохнут более 377 тыс. детей, в том числе 14 тыс. детей-сирот и более 4 тыс. детей-инвалидов.


 
 
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 в Беларуси этим летом. В их числе 1600 лагерей – с круглосуточным пребыванием детей (в том числе 146 стационарных) и 4300 лагерей – с дневным пребыванием. Об...
 
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