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Вашингтон предлагает ЕС сократить экспорт стали и алюминия в США на 10%
23.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Wall Street Journal со ссылкой на дипломатический источник пишет, что в ЕС расценивают возможное введение квоты на экспорт стали и алюминия как незаконный шаг.
С 23 марта США ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию. Они составляют 25% для стали и 10% для алюминия, напоминает ТАСС.
Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, однако
Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея и страны Евросоюза получили отсрочку – сейчас она продлена до 1 июня.
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Wall Street Journal со ссылкой на дипломатический источник пишет, что в ЕС расценивают возможное введение квоты на экспорт стали и алюминия как незаконный шаг. С...
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