В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вашингтон предлагает ЕС сократить экспорт стали и алюминия в США на 10% Wall Street Journal со ссылкой на дипломатический источник пишет, что в ЕС расценивают возможное введение квоты на экспорт стали и алюминия как незаконный шаг. С...

Wall Street Journal со ссылкой на дипломатический источник пишет, что в ЕС расценивают возможное введение квоты на экспорт стали и алюминия как незаконный шаг.С 23 марта США ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию. Они составляют 25% для стали и 10% для алюминия, напоминает ТАСС.Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, однакоАвстралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея и страны Евросоюза получили отсрочку – сейчас она продлена до 1 июня.