В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В России хотят заблокировать сервис бронирования отелей Booking.com Министерство культуры России направило Ростуризму предложение рассмотреть предложение ограничить деятельность туристического сервиса Booking.com. РБК...

Министерство культуры России направило Ростуризму предложение рассмотреть предложение ограничить деятельность туристического сервиса Booking.com.РБК сообщает, что с инициативой ограничить деятельность сервиса на территории России в качестве ответа на антироссийские санкции выступил один из российских туроператоров, который направил открытое письмо в министерство культуры.Чиновники решили запросить мнение профильных профессиональных общественных объединений относительно этого предложения.Ростуризм должен высказать свои соображения по этому поводу до 4 июня.Система интернет-бронирования отелей основана в Амстердаме в 1996 году. В 2005 году куплена за $133 млн компанией The Priceline Group.Сервис неоднократно обвиняли в ценовом давлении на отели и нарушении антимонопольного законодательства во Франции, Германии, Швейцарии, США и Великобритании.