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В России хотят заблокировать сервис бронирования отелей Booking.com
23.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Министерство культуры России направило Ростуризму предложение рассмотреть предложение ограничить деятельность туристического сервиса Booking.com.
РБК сообщает, что с инициативой ограничить деятельность сервиса на территории России в качестве ответа на антироссийские санкции выступил один из российских туроператоров, который направил открытое письмо в министерство культуры.
Чиновники решили запросить мнение профильных профессиональных общественных объединений относительно этого предложения.
Ростуризм должен высказать свои соображения по этому поводу до 4 июня.
Система интернет-бронирования отелей основана в Амстердаме в 1996 году. В 2005 году куплена за $133 млн компанией The Priceline Group.
Сервис неоднократно обвиняли в ценовом давлении на отели и нарушении антимонопольного законодательства во Франции, Германии, Швейцарии, США и Великобритании.
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Министерство культуры России направило Ростуризму предложение рассмотреть предложение ограничить деятельность туристического сервиса Booking.com. РБК...
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