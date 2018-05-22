Рассмотрение кадровых вопросов Президентом, взрыв на заводе под Минском и пресс-конференция Марадоны. Главное за вторник

Говоря о новых послах, белорусский лидер заявил: «И Эстония, и Болгария – это близкие нам государства. Они хорошо к нам относятся, и люди там понимают, знают Беларусь. В Швеции будет немного сложнее, но, наверное, и там уже определенный поворот в сторону Беларуси произошел. И эта тенденция будет усиливаться. Но со скандинавскими странами мы имеем неоправданно низкий уровень отношений, а учиться у них можно многому: у финнов, шведов, норвежцев. Начиная от деревообработки и заканчивая хоккеем на злобу дня».
Кстати, о хоккее. Также во вторник Президент принял с докладом министра внутренних дел, председателя наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск» Игоря Шуневича. Александр Лукашенко потребовал строго дифференцировать ответственность потребителей и поставщиков наркотиков и, кроме того, высказался по поводу выступления сборной страны на недавнем чемпионате мира. Глава государства подчеркнул: «То, что наша сборная вылетела из элитного дивизиона, – это по делу. Им нечего делать с такой игрой в этом дивизионе. Но согласиться с этим мы никак не можем. Со сборной мы разберемся отдельно. Но в части формирования команды как будем строить отношения «Динамо» и федерации хоккея в будущем?»
Более 3 тысяч поручений Главы государства находятся на контроле Администрации Президента. Об этом рассказала Глава Администрации Наталья Кочанова по итогам доклада Александру Лукашенко. «Доклад был основан на выполнении поручений Главы государства, которые были им поставлены при проведении различного рода мероприятий, в том числе республиканского уровня, посещении регионов. Их более 3 тысяч. И Администрация осуществляет жесткий контроль за выполнением этих поручений местными и республиканскими органами власти», – отметила Наталья Кочанова. Среди поручений – вопросы, касающиеся населения, развития регионов, выплаты заработной платы, ценовой политики, занятости.
Ситуация на рынке труда, кстати говоря, постепенно улучшается. Об этом проинформировала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на семинаре по вопросам организации работы по реализации Декрета № 1 (мероприятие прошло в Витебске). «В целом ситуация на рынке труда на протяжении 2017-го и истекшего периода 2018 года улучшается. Замедляются темпы снижения числа занятого населения в экономике. Информация по четырем месяцам нынешнего года будет к концу текущей недели, но даже цифры за январь-март свидетельствуют, что темп снижения составил 99,7% к соответствующему уровню прошлого года», – сказала Ирина Костевич.
Фото: Сергей Лозюк
Министерство иностранных дел Беларуси намерено обзавестись флагом и знаменем. Данный вопрос поднимался во время назначения Александром Лукашенко послов Беларуси в ряде стране. «Не знаю, поддержите или нет, но мы предложили, чтобы МИД учредило флаг и знамя, как это в некоторых других странах», – сказал министр иностранных дел Владимир Макей, обращаясь к Президенту. Соответствующие документы согласованы с другими государственными органами и переданы в Администрацию Президента. Глава государства выразил мнение, что если многие белорусские ведомства имеют свою символику, то имеет право ее учредить и МИД.
Беларусь призывает Евросоюз к отмене остающихся ограничительных мер. Об этом Владимир Макей сказал на встрече с послами по особым поручениям стран - членов ЕС по делам «Восточного партнерства». «Мы сожалеем, что в феврале Евросоюз продлил ограничительные меры в отношении Беларуси, которые уже давно потеряли какое-либо рациональное объяснение. В связи с этим мы продолжаем призывать Евросоюз снять остающиеся ограничительные меры», – сказал министр иностранных дел.
Девять реализованных в минувшем году государственных программ признаны высокоэффективными. Об этом сказал Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета Министров. «В 2017 году реализовывалось 20 государственных программ, подлежащих оценке. По всем программам определены ответственные заказчики и объемы финансирования. Эффективность реализации государственных программ оценивает специально созданная межведомственная комиссия. Согласно представленному этой комиссией сводному отчету, из реализуемых в 2017 году государственных программ девять признаны высокоэффективными», – сказал Андрей Кобяков. Еще пять государственных программ признаны эффективными, пять – среднеэффективными. Эффективность государственной программы «Малое и среднее предпринимательство» оценят несколько позже с учетом официальных статистических данных.
Весь день информационное пространство было наполнено новостями, связанными со взрывом на заводе в деревне Королев Стан Минского района. В результате ЧП четверо мужчин с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Заместитель главного врача по хирургии Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска Игорь Шиманский, впрочем, говорит, что шансы на выздоровление всех без исключения пострадавших есть. «Состояние пациентов, которые находятся в отделении реанимации, тяжелое. У одного из них площадь ожога большая, порядка 55%. Вот он наиболее тяжелый. Шансы на поправку есть. Но период лечения длительный, потребуются и пересадка кожи, и интенсивная терапия, само собой», – сказал он.
Банковский процессинговый центр сообщил о том, что 26 мая с 03.00 до 05.00 будут проводиться технологические работы на комплексе обработки авторизационных запросов в режиме реального времени для обеспечения выполнения требований международных платежных систем. В связи с этим ожидается, что в эти часы могут не работать банковские карточки.
19 апреля депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Беларуси», направленный на усовершенствование правовых отношений в медийной сфере. Одна из самых важных новаций – предложение расширить понятийный аппарат закона о СМИ, включить интернет-издания в сферу его действия. Второе чтение по этому вопросу состоится осенью. Пока же есть время для того, чтобы еще раз вдумчиво и спокойно оценить предлагаемые нововведения и, возможно, подправить их или дополнить. А самое главное – осознать значение и необходимость предлагаемых мер. С этой целью наша редакция провела «круглый стол», на котором предложила посмотреть на данный вопрос с различных точек зрения.
Фото: Александр Кулевский
Каждый день по всей Беларуси более полутора тысяч человек сдают кровь. Таким тихим подвигом каждый из них помогает сразу нескольким людям, ведь из одной дозы выделяется три ценных компонента – тромбоциты, плазма и, собственно говоря, сама кровь. Международные организации здравоохранения призывают к развитию исключительно добровольного безвозмездного донорства. А Мельбурнская декларация, принятая в 2009 году, ставит вопрос ребром: к 2020 году обеспечить 100-процентное бесплатное донорство во всем мире. Задача сложная. Сегодня идеальный показатель соблюдается лишь в 60 странах мира, и Беларуси в их числе пока нет. Но это лишь вопрос времени. Корреспондент «Рэспублікі» узнала, как идет подготовка нового Закона «О донорстве крови и ее компонентов», когда он вступит в силу и каких новшеств стоит ожидать нашим донорам.