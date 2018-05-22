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Рассмотрение кадровых вопросов Президентом, взрыв на заводе под Минском и пресс-конференция Марадоны. Главное за вторник

23.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Главное


Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. В частности, Глава государства назначил новых послов в ряде стран, нового ректора Академии управления при Президенте, постоянного представителя Беларуси при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, заместителя председателя Национальной государственной телерадиокомпании. Кроме того, Президент дал согласие на ряд других назначений. 

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Фото: БЕЛТА

Говоря о новых послах, белорусский лидер заявил: «И Эстония, и Болгария – это близкие нам государства. Они хорошо к нам относятся, и люди там понимают, знают Беларусь. В Швеции будет немного сложнее, но, наверное, и там уже определенный поворот в сторону Беларуси произошел. И эта тенденция будет усиливаться. Но со скандинавскими странами мы имеем неоправданно низкий уровень отношений, а учиться у них можно многому: у финнов, шведов, норвежцев. Начиная от деревообработки и заканчивая хоккеем на злобу дня».

Фото: БЕЛТА

Кстати, о хоккее. Также во вторник Президент принял с докладом министра внутренних дел, председателя наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск» Игоря Шуневича. Александр Лукашенко потребовал строго дифференцировать ответственность потребителей и поставщиков наркотиков и, кроме того, высказался по поводу выступления сборной страны на недавнем чемпионате мира. Глава государства подчеркнул: «То, что наша сборная вылетела из элитного дивизиона, – это по делу. Им нечего делать с такой игрой в этом дивизионе. Но согласиться с этим мы никак не можем. Со сборной мы разберемся отдельно. Но в части формирования команды как будем строить отношения «Динамо» и федерации хоккея в будущем?»

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Фото: БЕЛТА

Более 3 тысяч поручений Главы государства находятся на контроле Администрации Президента. Об этом рассказала Глава Администрации Наталья Кочанова по итогам доклада Александру Лукашенко. «Доклад был основан на выполнении поручений Главы государства, которые были им поставлены при проведении различного рода мероприятий, в том числе республиканского уровня, посещении регионов. Их более 3 тысяч. И Администрация осуществляет жесткий контроль за выполнением этих поручений местными и республиканскими органами власти», – отметила Наталья Кочанова. Среди поручений – вопросы, касающиеся населения, развития регионов, выплаты заработной платы, ценовой политики, занятости.

Ситуация на рынке труда, кстати говоря, постепенно улучшается. Об этом проинформировала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на семинаре по вопросам организации работы по реализации Декрета № 1 (мероприятие прошло в Витебске). «В целом ситуация на рынке труда на протяжении 2017-го и истекшего периода 2018 года улучшается. Замедляются темпы снижения числа занятого населения в экономике. Информация по четырем месяцам нынешнего года будет к концу текущей недели, но даже цифры за январь-март свидетельствуют, что темп снижения составил 99,7% к соответствующему уровню прошлого года», – сказала Ирина Костевич.

Фото: Сергей Лозюк

Министерство иностранных дел Беларуси намерено обзавестись флагом и знаменем. Данный вопрос поднимался во время назначения Александром Лукашенко послов Беларуси в ряде стране. «Не знаю, поддержите или нет, но мы предложили, чтобы МИД учредило флаг и знамя, как это в некоторых других странах», – сказал министр иностранных дел Владимир Макей, обращаясь к Президенту. Соответствующие документы согласованы с другими государственными органами и переданы в Администрацию Президента. Глава государства выразил мнение, что если многие белорусские ведомства имеют свою символику, то имеет право ее учредить и МИД.

Беларусь призывает Евросоюз к отмене остающихся ограничительных мер. Об этом Владимир Макей сказал на встрече с послами по особым поручениям стран - членов ЕС по делам «Восточного партнерства». «Мы сожалеем, что в феврале Евросоюз продлил ограничительные меры в отношении Беларуси, которые уже давно потеряли какое-либо рациональное объяснение. В связи с этим мы продолжаем призывать Евросоюз снять остающиеся ограничительные меры», – сказал министр иностранных дел.

Макей ответил на претензии Литвы по БелАЭС и ситуации на границе
Фото: БЕЛТА

Девять реализованных в минувшем году государственных программ признаны высокоэффективными. Об этом сказал Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета Министров. «В 2017 году реализовывалось 20 государственных программ, подлежащих оценке. По всем программам определены ответственные заказчики и объемы финансирования. Эффективность реализации государственных программ оценивает специально созданная межведомственная комиссия. Согласно представленному этой комиссией сводному отчету, из реализуемых в 2017 году государственных программ девять признаны высокоэффективными», – сказал Андрей Кобяков. Еще пять государственных программ признаны эффективными, пять – среднеэффективными. Эффективность государственной программы «Малое и среднее предпринимательство» оценят несколько позже с учетом официальных статистических данных.

МВД предлагает создать в регионах свои специализированные лицеи, сказал министр внутренних дел Игорь Шуневич. Он отметил, что это подготовит любого подростка необязательно к службе в органах внутренних дел, просто к достойной жизни, поступлению в вуз. 

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Всего вам хорошего!
 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Главное Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. В частности, Глава государства назначил новых послов в ряде стран, нового ректора Академии...
 
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