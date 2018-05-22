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Диего Марадоне в конце пресс-конференции в Абу-Даби вручили майку брестского «Динамо», а аргентинец поцеловал ее
23.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
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Один из лучших футболистов в истории мирового футбола говорил о том, что не собирается запираться у себя в кабинете и со своей стороны будет давать «Динамо» все лучшее, чтобы оно становилось все более и более конкурентоспособным. Анонсировал усиление состава «Динамо». А в заключение получил майку «Динамо» под номером 10, которую поцеловал, пишет
О подписании контракта с Диего Марадоной брестское «Динамо» объявило 15 мая. Великий аргентинец будет курировать вопросы стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, в том числе с детской академией.
Диего Марадона приступит к своим полномочиям после окончания чемпионата мира-2018.
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Диего Марадоне в конце пресс-конференции в Абу-Даби вручили майку брестского «Динамо», а аргентинец поцеловал ее
Фото: pressball.by Один из лучших футболистов в истории мирового футбола говорил о том, что не собирается запираться у себя в кабинете и со своей стороны будет...
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