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В Минске задержали эксгибициониста, попросившего девушку снять его на видео
23.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
"Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с видеокамер, расположенных на данной улице. В результате удалось установить, что мужчина после совершения хулиганского поступка скрылся с места преступления на автомобиле. После этого установить личность злоумышленника не составило труда. Им оказался житель города Мосты, приехавший в столицу для продажи автомобиля", - рассказала подробности дела официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена Свиридова.
Отметим, что мужчина уже привлекался к ответственности за совершение аналогичного правонарушения.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за хулиганство. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок от одного года до шести лет.
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"Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с видеокамер, расположенных на данной улице. В результате удалось установить, что мужчина после...
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