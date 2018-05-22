В Минске задержали эксгибициониста, попросившего девушку снять его на видео





"Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с видеокамер, расположенных на данной улице. В результате удалось установить, что мужчина после совершения хулиганского поступка скрылся с места преступления на автомобиле. После этого установить личность злоумышленника не составило труда. Им оказался житель города Мосты, приехавший в столицу для продажи автомобиля", - рассказала подробности дела официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена Свиридова.

Отметим, что мужчина уже привлекался к ответственности за совершение аналогичного правонарушения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за хулиганство. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок от одного года до шести лет.