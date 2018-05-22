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В Бресте проходит республиканский слет-конкурс отрядов юных инспекторов движения
23.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
В ходе 46-го республиканского конкурса юные инспектора дорожного движения пройдут через два многоборья. Сначала – теоретический экзамен на знание ПДД и фигурное вождение велосипеда в режиме, аналогичном реальному дорожному движению. Вторая часть – агитационная. Это художественные представления и участие в конкурсах-презентациях «Мой отряд», «Газета» и других. Команда-победитель отправится в Россию на конкурс «Безопасное колесо».
В своем выступлении Дмитрий Корзюк отметил, что главная цель работы с ЮИД – научить ребят правилам безопасного поведения, соблюдению Правил дорожного движения. 70% ДТП происходит по вине взрослых. С начала года в авариях погибло 6 детей, 125 были ранены.
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Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
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В ходе 46-го республиканского конкурса юные инспектора дорожного движения пройдут через два многоборья. Сначала – теоретический экзамен на знание ПДД и...
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