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Шуневич: задача МВД — сузить поле, которое создает возможности для коррупционных рисков

23.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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«Беларусь 1» сказал Игорь Шуневич.



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По словам министра внутренних дел, более 80 процентов всех преступлений коррупционной направленности выявляется сотрудниками ОВД. Игорь Шуневич сказал, что предстоящие значимые мероприятия в жизни страны не должны каким-либо образом повлиять на ситуацию с коррупцией. «Безусловно, какие-то риски появятся в части расходования бюджетных средств, и мы это учитываем. Мы готовимся - создаются специальные документы по контролю за расходованием бюджетных средств, которые выделяются на обеспечение мероприятий. В целом задача министерства состоит в том, чтобы сузить поле, которое создает возможности для коррупционных рисков», - отметил министр.

Также он подчеркнул, что в целом обстановка по преступности в Беларуси достаточно спокойная. Снизилось количество заявлений и сообщений о преступлениях, уменьшилось число злодеяний в общественных местах. 
 
 
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