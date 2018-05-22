В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шуневич: задача МВД — сузить поле, которое создает возможности для коррупционных рисков «Беларусь 1» сказал Игорь Шуневич. ...

По словам министра внутренних дел, более 80 процентов всех преступлений коррупционной направленности выявляется сотрудниками ОВД. Игорь Шуневич сказал, что предстоящие значимые мероприятия в жизни страны не должны каким-либо образом повлиять на ситуацию с коррупцией., - отметил министр.Также он подчеркнул, что в целом обстановка по преступности в Беларуси достаточно спокойная. Снизилось количество заявлений и сообщений о преступлениях, уменьшилось число злодеяний в общественных местах.