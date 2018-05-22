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Гороскоп на 23 мая
23.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII—20.I)
Сегодня вероятны затруднения в новых делах. Необходимо переосмысление намеченных целей. Отложите принятие важных решений. Остерегайтесь нового знакомства, которое может сыграть в вашей жизни роковую роль. Сон может быть вещим и скоро исполнится.
ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I—19.II)
Этот день будет активным и динамичным для многих Водолеев. Вероятно, окончательно восстановятся связи с дальними родственниками, контакты могут быть стабильными и принесут много пользы в дальнейшем. Возрастет уважение окружающих. Партнеры проявят порядочность и надежность.
РЫБЫ (Pisces, 20.II—20.III)
День, благоприятный для творческого роста, изучения наук, ремесел. Велика вероятность того, что вам удастся улучшить свое финансовое положение. Теплые объятия любимого человека согреют душу, и вы почувствуете себя счастливым. Не следует забывать о режиме дня и отдыхе. Не злоупотребляйте крепким чаем или кофе, алкогольными напитками.
ОВЕН (Aries, 21.III—20.IV)
Сегодня жизненный потенциал начинает повышаться, что благоприятно скажется на общении у женщин-Овнов. Вас будут замечать повсюду, где бы вы ни появились. Уверенность в своей неотразимости, остроумие и оптимизм сделают вас центром любой компании. Отношения с близким человеком будут гармоничными и доверительными. Мужчинам-Овнам следует приближать к себе только достойных их внимания людей, иначе вероятны затруднения в делах. Звезды указывают на опасность для вашего здоровья. Избегайте физических перегрузок, деятельности, связанной с риском. Вам необходим отдых.
ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV—21.V)
Звезды предупреждают об опасности для здоровья или агрессии со стороны недоброжелателей. Существует опасность клеветы или навета. Будьте осмотрительны в общении, не приближайте к себе ненадежных людей, избегайте новых знакомств. Внимательно отнеситесь к своему здоровью и здоровью своих близких.
БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V—21.VI)
День неблагоприятен для начала нового дела и чреват трудностями в личных и семейных отношениях. Откажитесь от любой активной деятельности, не проявляйте инициативу —звезды предрекают неудачу во всех начинаниях. Судьба посылает вам очередные испытания на прочность. Трезвая оценка окружающих вас людей, здравый смысл, гибкость в общении помогут вам с честью выйти из ситуации. Подумайте, как проведете выходные дни, так как они могут оказаться для вас очень важными.
РАК (Cancer, 22.VI—22.VII)
Неблагоприятный день. Существует опасность клеветы и недоброжелательства. Не приближайте к себе ненадежных людей, даже если вас связывала многолетняя дружба. Внимательно отнеситесь к своему здоровью. Во избежание проявления хронических заболеваний примите профилактические меры.
ЛЕВ (Leo, 23.VII—23.VIII)
Сегодня женщин-Львов будут замечать повсюду, где бы они ни появились. Уверенность в своей неотразимости, остроумие и душевная щедрость сделают их центром любой компании. Мужчинам-Львам следует ожидать затруднений в делах, связанных со строительством или творчеством. Звезды указывают на опасность для вашего здоровья. Избегайте физических перегрузок и любой деятельности, связанной с риском.
ДЕВА (Virgo, 24.VIII—23.IX)
Сегодня вероятны затруднения в новых делах. Необходимо переосмысление намеченных целей. Звезды указывают на опасность для вашего здоровья. Избегайте физических и нервных перегрузок, деятельности, связанной с риском. Беспокойный образ жизни, большой объем работы могут значительно снизить ваш жизненный тонус. Вам необходим отдых.
ВЕСЫ (Libra, 24.IX—23.X)
День неблагоприятен для начала нового дела и чреват проблемами в личных и семейных отношениях. Откажитесь от любой активной деятельности, не проявляйте инициативу — возможна неудача во всех начинаниях. Рассматривайте эти события как очередные испытания на прочность. Не сдавайтесь, трезвая оценка окружающих вас людей, здравый смысл, гибкость в общении помогут вам с честью выйти из ситуации.
СКОРПИОН (Scorpius, 24.X—22.XI)
День, благоприятный для планирования, открытия нового дела, зачатия. Возможно, вам удастся временно улучшить свое финансовое положение. Подумайте, как проведете выходные дни, так как они могут оказаться для вас очень важными. Тем, кто собирается в путешествие, планеты советуют быть осторожными, так как возможны травмы, ожоги, отравления.
СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI—21.XII)
Сегодня во всех делах необходимы сдержанность, осмотрительность, здравый смысл. Не исключено, что вам удастся улучшить свое финансовое или общественное положение, однако из-за опрометчивых обещаний вероятны недоразумения с коллегами или конфликты с начальством. Все решится, если вы будете действовать обдуманно и осторожно. Сон исполнится в тот же день. Мутная вода — к болезни.
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КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII—20.I) Сегодня вероятны затруднения в новых делах. Необходимо переосмысление намеченных целей. Отложите принятие важных решений....
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