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В Минске назвали лучшие гимназию, школу и ясли-сад
23.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Городской конкурс «Лучшее учреждение образования» проводится раз в три года, – раскрыла подробности корреспонденту «Знаменки» начальник центра поддержки и развития инновационной образовательной практики Минского городского института развития образования Людмила Венцерева:
- Нынешний конкурс только второй, предыдущий был в 2015 году. Проходит по трем номинациям, где определяются лучшее учреждение дошкольного образования, лучшая средняя школа и лучшая гимназия. В первом туре каждый участник представлял проморолик, рекламирующий свое учреждение образования, его направление деятельности, и разработанный инновационно-образовательный проект. Во втором туре оценивались система работы педагогов и обучающихся через уроки, учебные и факультативные занятия, массовые внешкольные мероприятия, то есть акцент делался на воспитательной составляющей. Для этого члены жюри провели день в садах, школах и гимназиях, где оценили потенциал педагогических коллективов.
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По итогам среди гимназий лидером признали гимназию № 13 Фрунзенского района, среди школ лучшая – школа № 4 Ленинского района, среди учреждений дошкольного образования – ясли-сад № 239 Партизанского района.
Организаторы конкурса: Минский городской институт развития образования и Комитет по образованию Мингорисполкома
Топ-3 лучших учреждений образования Минска
Номинация «ЛУЧШАЯ ГИМНАЗИЯ»
1. ГУО «Гимназия № 13 г. Минска» Фрунзенского района
2. ГУО «Гимназия № 17 г. Минска» Ленинского района
3. ГУО «Гимназия № 14 г. Минска» Заводского района
Номинация «ЛУЧШАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»
1. ГУО «Средняя школа № 4 г. Минска» Ленинского района
2. ГУО «Средняя школа № 9 г. Минска» Московского района
3. ГУО «Средняя школа им. Я. Купалы № 19 г. Минска» Советского района
Номинация «ЛУЧШЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
1. ГУО «Ясли-сад № 239 г. Минска» Партизанского района
2. ГУО «Ясли-сад № 208 г. Минска» Фрунзенского района
3. ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 91 г. Минска «Василек» Заводского района
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Городской конкурс «Лучшее учреждение образования» проводится раз в три года, – раскрыла подробности корреспонденту «Знаменки» начальник центра поддержки...
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