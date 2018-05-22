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В Украине опробовали американские ракетные комплексы Javelin
23.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
«Я уверен в том, что на сегодняшний день боевые возможности украинских вооруженных сил, подразделений ракетных войск и артиллерии значительно выросли», — сказал Петр Порошенко во время посещения военного полигона, на котором были проведены испытания.
Также президент Украины сказал, что украинские военные уже прошли соответствующие тренинги для использования американского вооружения, а Javelin показали очень высокую эффективность.
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ТАСС. «Я уверен в том, что на сегодняшний день боевые возможности украинских вооруженных сил, подразделений ракетных войск и артиллерии значительно...
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