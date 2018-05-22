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МВД предлагает создать свои специализированные лицеи в регионах
23.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Он сообщил, что сегодня 70% абитуриентов лицея МВД — это дети из неблагополучных семей и сироты, которые приходят на полное государственное обеспечение. Министр отметил, что полное гособеспечение, определенный порядок, правильная организация учебы, физического и идеологического воспитания позволяют подготовить любого подростка как к службе в ОВД, если он захочет, так и просто к достойной жизни, поступлению в вуз. «Учеба в лицее также помогает поправить физическое и моральное здоровье учащихся», — обратил внимание Игорь Шуневич.
Министерство внутренних дел готово пожертвовать частью своих вакантных должностей для того, чтобы сформировать в лицеях крепкие педагогические и воспитательные составы. «Я выступил с такой инициативой. Глава государства поручил более глубоко ее изучить, решение пока не принято», — сказал министр внутренних дел.
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Он сообщил, что сегодня 70% абитуриентов лицея МВД — это дети из неблагополучных семей и сироты, которые приходят на полное государственное обеспечение....
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