В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МВД предлагает создать свои специализированные лицеи в регионах Он сообщил, что сегодня 70% абитуриентов лицея МВД — это дети из неблагополучных семей и сироты, которые приходят на полное государственное обеспечение....

Он сообщил, что сегодня 70% абитуриентов лицея МВД — это дети из неблагополучных семей и сироты, которые приходят на полное государственное обеспечение. Министр отметил, что полное гособеспечение, определенный порядок, правильная организация учебы, физического и идеологического воспитания позволяют подготовить любого подростка как к службе в ОВД, если он захочет, так и просто к достойной жизни, поступлению в вуз.— обратил внимание Игорь Шуневич.Министерство внутренних дел готово пожертвовать частью своих вакантных должностей для того, чтобы сформировать в лицеях крепкие педагогические и воспитательные составы.— сказал министр внутренних дел.Фото: