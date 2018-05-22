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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Заместитель главного врача БСМП о пострадавших в результате взрыва на заводе под Минском: состояние двоих тяжелое Фото: СК Об этом в эфире телеканала ОНТ сообщил заместитель главного врача по хирургии Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска...

Об этом в эфире телеканаласообщилВзрыв на заводе битумно-полимерных эмульсий и мастик (НПООО «Алкид»), в результате которого, помимо прочего, произошло возгорание и повреждение находившихся рядом машин, случился сегодня утром. После ЧП четверо мужчин с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Двое — в тяжелом состоянии.В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи, сотрудники МЧС и эксперты в области пожаро- и взрывотехники.Возбуждено уголовное дело.