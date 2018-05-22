«Минский диалог» соберёт более 500 экспертов из 50 стран

Минск – в центре большой политики! Важнейшие вопросы международной безопасности будут решаться в столице в ближайшие дни. Сегодня здесь открывается «Минский диалог». Масштабный форум экспертной инициативы объединит более 500 ведущих экспертов, политиков и дипломатов из 50 стран.

Столь представительный состав участников за одним столом – едва ли не впервые. Главный вопрос – как сообща противостоять вызовам и угрозам? А их в современном мире немало – Конфликт на Донбассе, война в Сирии, противостояние Палестины и Израиля, России и Запада. И Минск уже не раз выступал переговорной площадки для урегулирования геополитических противоречий.

Среди других важных тем – тенденции международных отношений, выстраивание новой системы безопасности, а также роль и место в этом процессе небольших государств. Обсудят и возможное создание международного центра переговоров по линии Восток-Запад. Не обойдут вниманием на форуме и экономику. На повестке – вопросы взаимоотношений между Евразийским экономическим союзом и ЕС, продвижение инициативы «Восточное партнёрство» и проекта «Один пояс – один путь».