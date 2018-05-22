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Пассажирский самолёт приземлился без шасси в Саудовской Аравии

23.05.2018 08:40 — Разное | ОНТ  
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Экстремальную посадку пережили более 150 авиапассажиров в Саудовской Аравии. Их самолёт приземлялся без шасси.

Нештатная ситуация произошла с лайнером, который направлялся из города Медина в столицу Бангладеш. Но не долетел до пункта назначения – поломку обнаружили прямо в воздухе. Пилот запросил экстренную посадку. Прежде чем приземлиться, самолёт сделал три круга. Шасси не открылось – и лайнер практически лёг на брюхо. К счастью, обошлось без пострадавших.

 
 
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​Экстремальную посадку пережили более 150 авиапассажиров в Саудовской Аравии. Их самолёт приземлялся без шасси.
 
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