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О пустующих домах

23.05.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Несвижский районный исполнительный комитет сообщает, что на территории района находятся жилые дома, собственники или наследники которых  содержат жилые дома в неприглядном состоянии и не проживают в них более 3 лет.

По Несвижскому сельскому исполнительному комитету:

д. Ольховка, ул. Лесная, д. 24,  собственники дома — Громыко Станислава Вячеславовна, Ладутько Марина Вячеславовна, общая площадь дома — 59,2 кв. м, дата ввода в эксплуатацию — 1949 г., деревянный, одноэтажный.

По Сейловичскому сельскому исполнительному комитету:

д. Затурья, ул. К. Маркса, д.18,  предполагаемый наследник — Кендыш Иосиф Константинович, общая площадь дома — 54,0 кв. м, дата ввода в эксплуатацию — 1952 г., деревянный, одноэтажный;

д. Андруши, ул. Центральная, д. 113, предполагаемые наследники  — Любко Олег Михайлович, Любко Вадим Михайлович, общая площадь дома — 63,9 кв.м, дата ввода в эксплуатацию — 1958 г., деревянный, одноэтажный.

По  Козловскому сельскому исполнительному комитету:

д.  Каменка, ул. Центральная, д.1, предполагаемый наследник — Окулик Валентина Николаевна, общая площадь дома — 41,2 кв.м, дата ввода в эксплуатацию — 1960 г., деревянный, одноэтажный;

аг. Оношки, ул. Космонавтов, д. 8а, собственница — Хомич Елена Адамовна, общая площадь дома — 80,0 кв. м, дата ввода в эксплуатацию — 1961 г.,  деревянный, одноэтажный;

д. Гусаки, ул. Молодежная, д.17, предполагаемые наследницы — Неверовская София Ивановна, Чурак Леонида Александровна, общая площадь дома — 60,0 кв. м, дата ввода в эксплуатацию — 1968 г., деревянный, одноэтажный;

д. Кохановичи, ул. Солнечная, д. 18,  предполагаемая наследница — Плотко Людмила Валентиновна, общая площадь дома — 22,8 кв. м, дата ввода в  эксплуатацию — 1959 г., деревянный, одноэтажный;

д. Ходатовичи, ул. Центральная, д. 35,  предполагаемый наследник — Годун Николай Николаевич, общая площадь дома — 52,0 кв. м, дата ввода в эксплуатацию — 1974 г., деревянный, одноэтажный;

д. Малоеды, ул. Центральная, д.17,  предполагаемый  наследник — Шарапа Валерий Вячеславович, общая площадь дома — 32,0 кв. м, дата ввода в эксплуатацию — 1950 г.,  деревянный, одноэтажный;

д. Гусаки, ул. Заречная, д. 7,  собственница  — Ананич Мария Петровна, общая площадь дома — 35,0 кв. м,  дата ввода в эксплуатацию — 1952 г., деревянный, одноэтажный.

В связи с этим, через месяц данные жилые дома будут внесены в регистр учета пустующих жилых домов, находящихся в сельской местности.

Несвижский районный исполнительный комитет предлагает всем заинтересованным лицам, в течение одного месяца с момента опубликования данного объявления, уведомить соответствующий сельский исполнительный комитет о намерении использовать вышеуказанные пустующие дома для проживания.

М.В. АФАНАСИК,

заместитель председателя Несвижского райисполкома.


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Несвижский районный исполнительный комитет сообщает, что на территории района находятся жилые дома, собственники или наследники которых  содержат жилые дома в
 
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