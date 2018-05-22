ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Международный проект COMPASS открылся ​в Белгосуниверситете

23.05.2018 09:00 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Сеть учёных создана, чтобы проводить совместные исследования, внедрять разработки, а вместе с тем укреплять отношения стран-участниц. 

COMPASS объединяет ведущие мировые вузы: Кентский, Кембриджский университет, Азербайджанская дипломатическая академия, учебные заведения Таджикистана, Узбекистана и Бельгии. В его состав после победы в конкурсе Исследовательских Советов Соединённого Королевства вошёл и старейший вуз Беларуси – БГУ. Интерес к нашей стране (как к важному игроку на международной арене) стремительно вырос, в том числе со стороны исследователей.

Участники проекта поддерживают инициативу «Минский диалог» и готовы содействовать проведению других регулярных форумов, посвящённых региональной политике, энергетической безопасности, парламентскому сотрудничеству и гендерным вопросам.

 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сеть учёных создана, чтобы проводить совместные исследования, внедрять разработки, а вместе с тем укреплять отношения стран-участниц.
 
Новости дня
Новости разные
 
В России предлагают ограничить деятельность турсервиса Booking.com
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Двинская правда (Верхнедвинск)
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика