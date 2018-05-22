Международный проект COMPASS открылся ​в Белгосуниверситете

Сеть учёных создана, чтобы проводить совместные исследования, внедрять разработки, а вместе с тем укреплять отношения стран-участниц.

COMPASS объединяет ведущие мировые вузы: Кентский, Кембриджский университет, Азербайджанская дипломатическая академия, учебные заведения Таджикистана, Узбекистана и Бельгии. В его состав после победы в конкурсе Исследовательских Советов Соединённого Королевства вошёл и старейший вуз Беларуси – БГУ. Интерес к нашей стране (как к важному игроку на международной арене) стремительно вырос, в том числе со стороны исследователей.

Участники проекта поддерживают инициативу «Минский диалог» и готовы содействовать проведению других регулярных форумов, посвящённых региональной политике, энергетической безопасности, парламентскому сотрудничеству и гендерным вопросам.