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Ездили по дорогам бесплатно и не платили налоги. В чем обвиняют частного производителя бетона из Могилева

23.05.2018 09:01 — Разное | Tut.by  
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Уклонение от уплаты налогов — не единственное, в чем обвиняют частного производителя цемента в Могилеве. Директора фирмы и его заместителя на днях задержали и отправили в СИЗО. Нанесенный государству ущерб оценили на общую сумму 89,8 тыс. рублей, или без малого 45 тыс. долларов, сообщили в областном управлении Следственного комитета по Могилевской области.

По материалам дела, с июня 2014 года по март 2017-го директор фирмы и его заместитель продавали стройматериалы физлицам, но деньги в кассу не вносили, сделки в документах не отражали. Потому не заплатили с этой суммы налог в размере 64,8 тыс. рублей

Кроме того, обвиняемые не оплатили специальное разрешение на проезд тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, добавила официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк. Они организовали выполнение 183 заданий по перевозке цемента с превышением допустимых параметров общей массы транспортного средства, чем причинили ущерб государству в сумме более 25 тыс. рублей.

— В ходе следствия обвиняемые активно способствуют возмещению вреда, в связи с чем частично погасили причиненный ущерб государству на сумму 30 тыс. рублей. На имущество обвиняемых стоимостью порядка 100 тыс. рублей наложен арест, — сказала Соленюк.

 
Теги: Могилев
 
 
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Руководство предприятия взяли под стражу за уклонение от уплаты налогов. Общую сумму нанесенного государству ущерба оценили в 89,8 тыс. рублей.
 
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