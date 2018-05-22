Чехия намерена расширять сотрудничество с Беларусью: ​от энергетики до агропромышленного комплекса

Особый интерес – к отечественным достижения в сфере информационных и коммуникационных технологий.

Речь об этом шла на заседании белорусско-чешской смешанной комиссии. Страны уже много лет активно взаимодействуют в проектах по модернизации и созданию новых производств. Чешское оборудование установлено на крупнейших предприятиях Беларуси, используется в энергетическом секторе: от котельных на местных видах топлива до строящейся АЭС. В Чехию поставляется белорусская сельхозтехника, холодильники, стиральные машины. В первом квартале этого года товарооборот между странами вырос на 50 процентов и превысил 80 миллионов долларов.