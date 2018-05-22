Начался дачный сезон. На огородах для полива, для подъема воды из скважин и водоемов широко применяются бытовые насосы типа «Кама», «Агидель», «Полесье», погружные типа «Ручеек» и др. Насосы не использовались осень и зиму, и для того чтобы ваш насос не вышел из строя, чтобы вы не попали под напряжение, прежде чем включить его в сеть необходимо выполнить следующее:

сделать внешний осмотр, убедиться, что внутри на обмотках нет влаги;

проверить питающий кабель: он должен быть без глубоких царапин, надрезов, следов оголенных проводов, иметь двойную изоляцию;

проверить состояние розетки, в которую будете включать насос, вилки;

высушить насос (по возможности вскрыть крышки, положить на плиту печи, длительно нагреть другим способом до температуры 50-70гр. С): очень капризен к влаге коллекторный электродвигатель «Камы»;

заменить кабель или заизолировать повреждения на нем;

для увеличения безопасности сделать (с помощью специалиста) трехпроводное питание, установить евророзетку (корпус насоса должен иметь соединение с защитным нулем отдельным проводом);

подключить евророзетку через УЗО (устройство защитного отключения).

Опасность несут случаи, когда вы поднимаете, перемещаете включенный в сеть насос.

Смертельно опасен насос, на длительное время оставленный без воды, в случае повреждения изоляции. Вынимая работающий насос из воды, вы как бы отключаете его от заземления, в результате чего даже через мокрую веревку возможно поражение электротоком.

Так имел место случай, когда во дворе дома с помощью водяного насоса «Ручеек» производилась откачка воды из детского бассейна. Со слов очевидцев во время откачки воды пострадавший зашел в бассейн и был поражен электрическим током. Врач прибывшей скорой помощи констатировал смерть.

В результате измерения изоляции, установлено, что водяной насос «Ручеек» не имеет изоляции, т.е. полностью пробит на корпус.

Для вашей безопасности необходимо отключить насос от сети (выключите из розетки), и только после этого перемещайте его.

Сергей КОРНЕЙ, инспектор Сморгонской РЭИ ОМРО «Энергонадзор».