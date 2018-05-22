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Смертельно опасен насос, на длительное время оставленный без воды
23.05.2018 — Разное | Светлы шлях
Начался дачный сезон. На огородах для полива, для подъема воды из скважин и водоемов широко применяются бытовые насосы типа «Кама», «Агидель», «Полесье», погружные типа «Ручеек» и др. Насосы не использовались осень и зиму, и для того чтобы ваш насос не вышел из строя, чтобы вы не попали под напряжение, прежде чем включить его в сеть необходимо выполнить следующее:
Опасность несут случаи, когда вы поднимаете, перемещаете включенный в сеть насос.
Смертельно опасен насос, на длительное время оставленный без воды, в случае повреждения изоляции. Вынимая работающий насос из воды, вы как бы отключаете его от заземления, в результате чего даже через мокрую веревку возможно поражение электротоком.
Так имел место случай, когда во дворе дома с помощью водяного насоса «Ручеек» производилась откачка воды из детского бассейна. Со слов очевидцев во время откачки воды пострадавший зашел в бассейн и был поражен электрическим током. Врач прибывшей скорой помощи констатировал смерть.
В результате измерения изоляции, установлено, что водяной насос «Ручеек» не имеет изоляции, т.е. полностью пробит на корпус.
Для вашей безопасности необходимо отключить насос от сети (выключите из розетки), и только после этого перемещайте его.
Сергей КОРНЕЙ, инспектор Сморгонской РЭИ ОМРО «Энергонадзор».
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Начался дачный сезон. На огородах для полива, для подъема воды из скважин и водоемов широко применяются бытовые насосы типа «Кама», «Агидель», «Полесье», погружные...
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