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Мадуро высылает американских дипломатов
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро, победивший в минувшее воскресенье на президентских выборах, объявил временного поверенного в делах США Тодда Робинсона персоной нон грата. Американский дипломат теперь должен покинуть страну вместе с заместителем в течение 48 часов. Мадуро обвинил их во вмешательстве во внутренние дела страны и заговоре против венесуэльского правительства, пишет
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не признает результаты президентских выборов в Венесуэле и подписал указ
Выборы президента Венесуэлы состоялись 20 мая. По данным ЦИК страны
Оппозиция обвинила власти в многочисленных нарушениях во время выборов.
21 мая белорусский президент
Мадуро руководит Венесуэлой с апреля 2013 года. В 2017 году в стране прошли десятки антиправительственных массовых акций протеста, во время которых погибли более 100 человек.
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Лидер Венесуэлы Николас Мадуро, победивший в минувшее воскресенье на президентских выборах, объявил временного поверенного в делах США Тодда Робинсона персоной...
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