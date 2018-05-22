23 тысячи человек лишились крова из-за наводнений и оползней в Индии

Около 23 тысяч жителей Индии лишились крова и всего нажитого из-за наводнений и оползней. К стихийному бедствию привели проливные дожди.

Катастрофическая ситуация в штате Трипура на северо-востоке страны. Там жертвами непогоды уже стали по меньшей мере 14 человек. Многие пропали без вести. Спасатели эвакуируют людей из пострадавших районов. Тех, кто остался без крыши над головой, отправляют во временные лагеря. В свою очередь, метеорологи предупреждают, что ливни будут продолжаться, хотя обычно сезон дождей в Индии приходится на июль.