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Назначен новый замкомандующего внутренними войсками

23.05.2018 09:51 — Разное | БДГ  
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Александр Лукашенко назначил заместителя командующего внутренними войсками МВД – им стал полковник Хазалбек Атабеков.

Указ о назначении президент подписал 22 мая.

Атабеков в 1990 году окончил Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. Звание полковника получил в 2007 году, был командиром военной части №3214, с 2009 года командовал бригадой спецназа внутренних войск МВД.

В 2012 году Атабеков был включен в «черный» список Евросоюза, так как в 2010 году участвовал в разгоне «площади» «с применением чрезмерной силы» (из официального журнала ЕС).

Напомним, 22 мая Лукашенко произвел 16 назначений, обновив кадровый аппарат.

 
 
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Александр Лукашенко назначил заместителя командующего внутренними войсками МВД – им стал полковник Хазалбек Атабеков. Указ о назначении президент подписал 22...
 
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