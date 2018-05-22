Назначен новый замкомандующего внутренними войсками

Александр Лукашенко назначил заместителя командующего внутренними войсками МВД – им стал полковник Хазалбек Атабеков.

Указ о назначении президент подписал 22 мая.

Атабеков в 1990 году окончил Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. Звание полковника получил в 2007 году, был командиром военной части №3214, с 2009 года командовал бригадой спецназа внутренних войск МВД.

В 2012 году Атабеков был включен в «черный» список Евросоюза, так как в 2010 году участвовал в разгоне «площади» «с применением чрезмерной силы» (из официального журнала ЕС).