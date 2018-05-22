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По следам песняра. Книгу о путешествиях Янки Купалы презентовали в Минске. Новые страницы – о единственном визите белорусского поэта в Словакию.

Купала посещал эту страну в 1935 в составе делегации советских журналистов и писателей. Чтобы проследить путь песняра, автору пришлось исследовать множество архивов. Интервью, автографы, фотографии, публикации в прессе – так, буквально по шагам удалось воссоздать «Купалаўскія адрасы ў Славакіі».

Ещё одним напоминанием о без преувеличения историческом визите станет мемориальная доска. Её установят на фасаде того самого отеля Carlton в Братиславе, где останавливался Янка Купала. Вокруг – пейзажи, которые вдохновляли поэта. Сама гостиница тоже мало изменилась и бережно хранит воспоминания 80-летней давности.