В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новой «Мисс США» стала педиатр из провинции‍ Интересно, что впервые за много лет в конкурсе победила блондинка. 23-летняя Сара закончила Техасский христианский университет с отличием по...

Интересно, что впервые за много лет в конкурсе победила блондинка.23-летняя Сара закончила Техасский христианский университет с отличием по специальностям "стратегическая коммуникация" и "детская психология". Около года красавица училась по обмену в Перу.Девушка выступает за здоровый образ жизни и проводит занятия по пилатесу. В будущем она собирается помогать людям с расстройствами пищевого поведения.По традиции, обладательница титула самой красивой девушки США поедет на конкурс "Мисс Вселенная".