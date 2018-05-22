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Новой «Мисс США» стала педиатр из провинции
23.05.2018 10:30 — Разное | Беларусь Сегодня
Интересно, что впервые за много лет в конкурсе победила блондинка.
23-летняя Сара закончила Техасский христианский университет с отличием по специальностям "стратегическая коммуникация" и "детская психология". Около года красавица училась по обмену в Перу.
Девушка выступает за здоровый образ жизни и проводит занятия по пилатесу. В будущем она собирается помогать людям с расстройствами пищевого поведения.
По традиции, обладательница титула самой красивой девушки США поедет на конкурс "Мисс Вселенная".
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Интересно, что впервые за много лет в конкурсе победила блондинка. 23-летняя Сара закончила Техасский христианский университет с отличием по...
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