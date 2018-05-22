Китай завершил разработку программы финансового развития до 2020 года





Над разработкой плана под руководством народного банка Китая работали сразу девять ведомств самого высшего уровня, сообщает РИА Новости . Согласно плану развития, задачи по денежно-кредитной политике будут дальше оптимизированы, больше внимания будет уделяться поддержанию стабильности цен, а процентная ставка постепенно сменит обзор широкой денежной массы М2 в роли ключевого фактора в реализации денежно-кредитной политики. Важным пунктом станет борьба властей с теневой банковской системой.

Отметим, что до недавнего времени финансовые регуляторы в Китае были разобщены, а каждое ведомство действовало само по себе. Реформа должна решить проблемы в распределении надзорных полномочий и предотвратить возникновение системных рисков.