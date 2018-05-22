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Китай завершил разработку программы финансового развития до 2020 года
23.05.2018 10:30 — Разное | Беларусь Сегодня
Над разработкой плана под руководством народного банка Китая работали сразу девять ведомств самого высшего уровня, сообщает
Отметим, что до недавнего времени финансовые регуляторы в Китае были разобщены, а каждое ведомство действовало само по себе. Реформа должна решить проблемы в распределении надзорных полномочий и предотвратить возникновение системных рисков.
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Над разработкой плана под руководством народного банка Китая работали сразу девять ведомств самого высшего уровня, сообщает РИА Новости. Согласно...
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