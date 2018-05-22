|
Марадона: хочу сделать брестское «Динамо» конкурентоспособной командой
23.05.2018 10:30 — Разное | Беларусь Сегодня
Фото: Pawan Singh/
— Я подписал контракт, это для меня большая честь. Я провел прекрасное время в Дубае, и переезд в Беларусь открывает передо мной новые горизонты и работу. И я сделаю это с той же страстью, что и здесь, в ОАЭ, — цитирует аргентинца
Марадона перебрался Эмираты в 2011 году, когда возглавил «Аль-Васл», которым руководил всего год. В 2017 году он стал главным тренером «Аль-Фуджайры», однако и с этим клубом сотрудничество одного из лучших футболистов в истории было скоротечным.
— В моем сердце бьется мяч. Я могу быть председателем «Динамо-Брест», и, конечно, это новый вызов для меня. От игрока к тренеру и от тренера к председателю — это не то, чему можно научиться. У нас будут встречи с клубом, и мы сделаем все возможное с «Динамо-Брест». Я хочу создать очень конкурентоспособную команду, — сказал Марадона.
Отвечая на вопрос, могут ли брестчане бросить вызов в Европе, он отметил:
— Я мог бы так сказать, но я не волшебник. Я человек, который хочет работать в футболе, который хочет быть председателем «Динамо». Я хочу, чтобы команда развивалась вместе с клубом, и могу заверить, что мы будем очень много работать, чтобы добиться этого. Другого пути, кроме тяжелой работы, нет.
Стоит отметить, что брестское «Динамо» как
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото: Pawan Singh/The National — Я подписал контракт, это для меня большая честь. Я провел прекрасное время в Дубае, и переезд в Беларусь открывает передо мной новые...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)