Фото: Pawan Singh/

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Марадона: хочу сделать брестское «Динамо» конкурентоспособной командой Фото: Pawan Singh/The National — Я подписал контракт, это для меня большая честь. Я провел прекрасное время в Дубае, и переезд в Беларусь открывает передо мной новые...

, — цитирует аргентинцаМарадона перебрался Эмираты в 2011 году, когда возглавил «Аль-Васл», которым руководил всего год. В 2017 году он стал главным тренером «Аль-Фуджайры», однако и с этим клубом сотрудничество одного из лучших футболистов в истории было скоротечным.— сказал Марадона.Отвечая на вопрос, могут ли брестчане бросить вызов в Европе, он отметил:Стоит отметить, что брестское «Динамо» какв этом сезоне примет участие в Лиги Европы, где стартует со второго квалификационного раунда.