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Бывший гендиректор "Беларусьфильма" подозревается в злоупотреблении полномочиями

23.05.2018 10:30 — Разное | Беларусь Сегодня  
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По итогам проверки главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД и Генеральной прокуратуры на бывшего гендиректора "Беларусьфильма" заведено уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями (ч. 3 ст. 424 УК) при использовании бюджетных денег, предоставленных Минкультом на создание полнометражного игрового фильма "С 8 марта, мужчины!".



В 2012 году Минкульт и "Беларусьфильм" подписали договор о совместном создании и использовании кинокартины "С 8 марта, мужчины" общей стоимостью почти 3 миллиона белорусских рублей (1,5 миллиона долларов). Обладателем исключительного права на фильм и иных имущественных прав выступило Министерство культуры, которое выделило из бюджета свыше 1 миллиона белорусских рублей (500 тысяч долларов), киностудия затратила также около 1 миллиона белорусских рублей.

Бывший гендиректор в апреле 2013 года от лица киностудии подписал договор на создание фильма с российской компанией ООО "Москит", которая инвестировала на производство фильма более 1 миллиона белорусских рублей. Также в октябре 2013 года заключил договор с другой российской компанией на кинотеатральный показ этого фильма по всему миру, а в январе 2014 года подписал дополнительное соглашение о передаче им исключительного права на кинокартину.



При этом подозреваемый знал, что права на ленту принадлежат Минкульту и перейдут к "Беларусьфильму" только с июля 2014 года, с обязательным условием о направлении прибыли на развитие кинопроизводства с последующим направлением ежегодных отчетов в Минкульт.

Этим бывший гендиректор киностудии нанес серьезный вред государственным и общественным интересам. Министерство культуры и "Беларусьфильм" потеряли права на использование картины на территории всех стран мира и понесли убытки, не получив прибыль.



По сведениям интернет-источников, российская сторона заработала около 3 миллионов долларов от использования фильма "С 8 марта, мужчины!", инвестировав в его производство 500 тысяч долларов, а Минкульт Беларуси и "Беларусьфильм" затратили 1 миллион долларов и не получили никакой прибыли.


 
 
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По итогам проверки главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД и Генеральной прокуратуры на бывшего гендиректора...
 
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