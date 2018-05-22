В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бывший гендиректор "Беларусьфильма" подозревается в злоупотреблении полномочиями По итогам проверки главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД и Генеральной прокуратуры на бывшего гендиректора...

По итогам проверки главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД и Генеральной прокуратуры на бывшего гендиректора "Беларусьфильма" заведено уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями (ч. 3 ст. 424 УК) при использовании бюджетных денег, предоставленных Минкультом на создание полнометражного игрового фильма "С 8 марта, мужчины!".В 2012 году Минкульт и "Беларусьфильм" подписали договор о совместном создании и использовании кинокартины "С 8 марта, мужчины" общей стоимостью почти 3 миллиона белорусских рублей (1,5 миллиона долларов). Обладателем исключительного права на фильм и иных имущественных прав выступило Министерство культуры, которое выделило из бюджета свыше 1 миллиона белорусских рублей (500 тысяч долларов), киностудия затратила также около 1 миллиона белорусских рублей.Бывший гендиректор в апреле 2013 года от лица киностудии подписал договор на создание фильма с российской компанией ООО "Москит", которая инвестировала на производство фильма более 1 миллиона белорусских рублей. Также в октябре 2013 года заключил договор с другой российской компанией на кинотеатральный показ этого фильма по всему миру, а в январе 2014 года подписал дополнительное соглашение о передаче им исключительного права на кинокартину.При этом подозреваемый знал, что права на ленту принадлежат Минкульту и перейдут к "Беларусьфильму" только с июля 2014 года, с обязательным условием о направлении прибыли на развитие кинопроизводства с последующим направлением ежегодных отчетов в Минкульт.Этим бывший гендиректор киностудии нанес серьезный вред государственным и общественным интересам. Министерство культуры и "Беларусьфильм" потеряли права на использование картины на территории всех стран мира и понесли убытки, не получив прибыль.По сведениям интернет-источников, российская сторона заработала около 3 миллионов долларов от использования фильма "С 8 марта, мужчины!", инвестировав в его производство 500 тысяч долларов, а Минкульт Беларуси и "Беларусьфильм" затратили 1 миллион долларов и не получили никакой прибыли.