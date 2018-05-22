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Выявляемость преступлений в сфере насилия над детьми выросла в 15 раз
23.05.2018 10:30 — Разное | Беларусь Сегодня
Он отметил, что уровень латентности этой сферы преступлений остается высоким и сейчас.
Поэтому МВД предложило подготовить и принять дорожную карту по борьбе с педофилией. По его словам, комплексный документ даст возможность в масштабах всей страны необходимым образом реагировать, выявлять, пресекать, вести профилактику и защищать потенциальных жертв от таких преступлений.
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Он отметил, что уровень латентности этой сферы преступлений остается высоким и сейчас. Поэтому МВД предложило подготовить и принять дорожную карту по...
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