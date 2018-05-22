В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выявляемость преступлений в сфере насилия над детьми выросла в 15 раз Он отметил, что уровень латентности этой сферы преступлений остается высоким и сейчас. Поэтому МВД предложило подготовить и принять дорожную карту по...

Он отметил, что уровень латентности этой сферы преступлений остается высоким и сейчас.Поэтому МВД предложило подготовить и принять дорожную карту по борьбе с педофилией. По его словам, комплексный документ даст возможность в масштабах всей страны необходимым образом реагировать, выявлять, пресекать, вести профилактику и защищать потенциальных жертв от таких преступлений.