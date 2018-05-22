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Глава МВД: глобальная система видеомониторинга позволит повысить уровень безопасности в стране

23.05.2018 10:30 — Разное | Беларусь Сегодня  
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По его словам, такая система положительно показала себя во многих государствах и имела большое значение для обеспечения безопасности на чемпионате мира по хоккею. Все преступления тогда были раскрыты благодаря видеомониторингу. 

По словам Игоря Шуневича, сейчас система находится на этапе реализации, этот процесс потребует времени и затрат. Частично система уже действует. Сейчас ведется работа над организацией общего контроля, поиском инвестиционных проектов, закупается "железо". Видеокамеры установлены уже на нескольких десятках тысяч объектов.

 
 
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По его словам, такая система положительно показала себя во многих государствах и имела большое значение для обеспечения безопасности на чемпионате мира по...
 
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