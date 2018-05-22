В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мирончик: "ледниковый период" в отношениях между Беларусью и Швецией завершился Он отметил, что посла Беларуси в Стокгольме не было около шести лет, а теперь диалог между странами восстановлен. Разговор ведется по всем вопросам, включая те,...

Он отметил, что посла Беларуси в Стокгольме не было около шести лет, а теперь диалог между странами восстановлен. Разговор ведется по всем вопросам, включая те, в которых стороны не согласны. По словам Мирончика, отношения были испытаны и устояли в гуманитарной, экологической и других неполитических областях, пишетКак считает новый посол Беларуси в Швеции, больше всего от "ледникового периода" пострадали экономические связи между двумя странами. Именно на этом Дмитрий Мирончик собирается сосредоточиться в своей работе. По его словам, двусторонний товарооборот серьезно понизился в сравнении с 2012 годом, но теперь у белорусских граждан и предприятий будет тот, к кому можно прийти за советом и поддержкой в Швеции, а посольство сделает все возможное, чтобы им помочь. Именно на экономику Александр Лукашенко поручил обратить внимание белорусского посольства в первую очередь.