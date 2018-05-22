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Руководители белыничского предприятия по производству бетона обвиняются в уклонении от уплаты налогов на 64,8 тыс. рублей

23.05.2018 10:30 — Разное | Беларусь Сегодня  
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50-летний директор и его заместитель в 2014-2017 годах давали указания подчиненным не отражать в бухучете выручку, полученную от реализации строительных материалов на общую сумму 215,8 тыс. рублей. 

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Наличные деньги принимались без применения кассового оборудования. Как результат, в бюджет не были уплачены налоги в сумме 64,8 тыс. рублей, рассказали в Комитете госконтроля. 

Кроме этого, не оплатив специальное разрешение на проезд тяжеловесного транспорта по автодорогам общего пользования, было организовано 183 рейса по перевозке цемента с превышением допустимых параметров общей массы автотранспорта, чем причинен ущерб государству на сумму более 25 тыс. рублей. 

В отношении директора, заместителя и главного бухгалтера фирмы возбуждено уголовное дело по статье «уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере; злоупотребление служебными полномочиями». 

В КГК отметили, что в ходе следствия обвиняемые частично погасили причиненный государству ущерб. Наложен арест на их имущество на сумму 100 тыс. рублей. 


 
 
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50-летний директор и его заместитель в 2014-2017 годах давали указания подчиненным не отражать в бухучете выручку, полученную от реализации строительных...
 
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