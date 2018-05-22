В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Умер писатель Филип Рот По инормации газеты, последние годы писатель провел в штатах Нью-Йорк и Коннектикут. Сведения о кончине Рота подтвердила его подруга Джудит Турман. Он...

По инормации газеты, последние годы писатель провел в штатах Нью-Йорк и Коннектикут. Сведения о кончине Рота подтвердила его подруга Джудит Турман.Он является автором более 20 романов, многие из которых переведены на русский язык, включая "Случай Портного", "Заговор против Америки", "Обыкновенный человек" и другие.Филип Рот получил Международную Букеровскую премию, Пулитцеровскую премию за книгу "Американская пастораль", а также литературную премию Франца Кафки.Писатель появился на свет в 1933 году в Ньюарке (штат Нью-Джерси) в семье иммигрантов, которые перебрались в Соединенные Штаты из Галиции.