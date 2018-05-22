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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Умер бывший министр внутренних дел БССР Виктор Пискарев Фото: БЕЛТА "Ушел из жизни человек-легенда системы органов внутренних дел РБ генерал-лейтенант внутренней службы в отставке Виктор Алексеевич Пискарев", -...

, - цитирует пресс-службуВиктор Пискарев пришел на работу в ОВД в 1951 году. С 1967 по 1978 год занимал должность начальника УВД Минского горисполкома. Руководил Главным управлением ГАИ МВД СССР. После его карьера продолжилась на должности заместителя министра БССР, а затем в роли главы МВД БССР. Виктор Пискарев также председательствовал в Совете Белорусской общественной организации ветеранов ОВД и внутренних войск, принося в движение энергию и новые задумки.Руководство и личный состав УВД Гродненского облисполкома выразили скорбь в связи с кончиной Виктора Алексеевича Пискарева и соболезнования его близким.