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Умер бывший министр внутренних дел БССР Виктор Пискарев

23.05.2018 10:30 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Фото: БЕЛТА

"Ушел из жизни человек-легенда системы органов внутренних дел РБ генерал-лейтенант внутренней службы в отставке Виктор Алексеевич Пискарев", - цитирует пресс-службу БЕЛТА.

Виктор Пискарев пришел на работу в ОВД в 1951 году. С 1967 по 1978 год занимал должность начальника УВД Минского горисполкома. Руководил Главным управлением ГАИ МВД СССР. После его карьера продолжилась на должности заместителя министра БССР, а затем в роли главы МВД БССР. Виктор Пискарев также председательствовал в Совете Белорусской общественной организации ветеранов ОВД и внутренних войск, принося в движение энергию и новые задумки.

Руководство и личный состав УВД Гродненского облисполкома выразили скорбь в связи с кончиной Виктора Алексеевича Пискарева и соболезнования его близким.

 
 
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Фото: БЕЛТА "Ушел из жизни человек-легенда системы органов внутренних дел РБ генерал-лейтенант внутренней службы в отставке Виктор Алексеевич Пискарев", -...
 
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