В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На ферме в Дрогичинском районе работникам незаконно выплатили почти 10 тыс. рублей Так, восемь месяцев бригадир фиктивно трудоустраивала рабочих на ферму, а в ...

Так, восемь месяцев бригадир фиктивно трудоустраивала рабочих на ферму, а всчет якобы оплаты работы по договорам найма похитила шесть быков стоимостью 1,6 тысячи рублей.Алексей Дмитрук, начальник управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов КГК Брестской области рассказал, какие еще нарушения выявлены во время проверки ОАО "Дрогичинский райагросервис":Информация по проверке направлена в ОВД Дрогичинского райисполкома для дачи правовой оценки действиям должностных лиц ОАО "Дрогичинский райагросервис".