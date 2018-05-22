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На ферме в Дрогичинском районе работникам незаконно выплатили почти 10 тыс. рублей

23.05.2018 10:30 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Так, восемь месяцев бригадир фиктивно трудоустраивала рабочих на ферму, а в 

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счет якобы оплаты работы по договорам найма похитила шесть быков стоимостью 1,6 тысячи рублей.
 
Алексей Дмитрук, начальник управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов КГК Брестской области рассказал, какие еще нарушения выявлены во время проверки ОАО "Дрогичинский райагросервис":   
 
- На ферме "Ровины" почти полтора года завышались расценки на работы, в результате 14 работников незаконно получили 1,8 тысячи рублей. С легкой руки бригадира в январе-марте 2016 года, январе-декабре 2017 года, январе 2018 года незаконно начислено и выплачено 8,1 тысячи рублей заработной платы. С января 2016 года по февраль 2018 года райагросервис реализовал 1,7 тонны мяса крупного рогатого скота стоимостью 3,8 тысячи рублей без документов, подтверждающих его качество. А в 2016 году общество привлекало физических лиц, не состоящих в штате, к выполнению работ без составления гражданско-правовых договоров
 
Информация по проверке направлена в ОВД Дрогичинского райисполкома для дачи правовой оценки действиям должностных лиц ОАО "Дрогичинский райагросервис".


 
 
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Так, восемь месяцев бригадир фиктивно трудоустраивала рабочих на ферму, а в  ...
 
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