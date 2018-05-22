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Российский атомный подводный крейсер запустил сразу четыре ракеты "Булава"

23.05.2018 10:23 — Разное | Tut.by  
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Минобороны России опубликовало видео пуска сразу четырех межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с борта ракетного подводного крейсера «Юрий Долгорукий».

Стрельба велась из подводного положения. Для субмарин проекта 955 «Борей», к которым относится производившая запуск подлодка, такое упражнение выполняется впервые.

АПЛ проекта 955 «Борей» имеют длину около 170 метров, ширину 13,5 метра и полное водоизмещение 24 тысячи тонн. На вооружении корабля 16 ракет «Булава-30», которые разрабатывал Московский институт теплотехники.

Ракеты этого типа могут нести до 10 ядерных блоков индивидуального наведения с улучшенными характеристиками по преодолению ПРО. Радиус действия «Булавы» — 8 тысяч километров. Помимо баллистических ракет, подводная лодка оснащена торпедными аппаратами.

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