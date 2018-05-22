Как правильно обеспечить техническое обслуживание котла

Зима медленно подходит к концу, а это значит, что большинство котлов перейдет в летний режим работы или будет выключено. Весенне-летний перерыв в отоплении жилых зданий – это идеальное время для межсезонной очистки и технического обслуживания бытового котла на твердом топливе.

Систематическое выполнение простых чистящих консервационных действий может значительно увеличить производительность нагревающего устройства, и что более важно – поможет избежать неожиданной аварии в следующем отопительном сезоне.

Часто выход из строя отопительной системы связан не столько с составляющими элементами этой системы, сколько с неправильной ее эксплуатацией. Сжигание в котле влажного угля, сырой древесины или еще хуже – мусора, приводит к трудным для удаления нагарам, которые серьезно вредят эффективной работе котла. Снижение эффективности котла создает много проблем, которые можно было бы избежать, прежде чем из-за них будет серьезно поврежден котел.

Самое лучшее, что мы можем сделать – это регулярно чистить и обслуживать как сам котел, так и всю отопительную систему.

Наиболее важные мероприятия, на которых необходимо сосредоточится после отопительного сезона, представлены ниже.

1.Очистка котла от остатков топлива

Одно из первых действий, которое необходимо осуществить после выключения котла на межсезонный перерыв – это его тщательная очистка, а также очистка дымохода. После сжигания находящегося внутри топлива необходимо перейти к извлечению всех несгоревших остатков и золы. Необходимо также помнить о конвекционных каналах, а также о регулярной очистке каналов, предназначенных для распределения воздуха.

2.Техническое обслуживание питателя и контейнера для топлива

Если у Вас есть котел на угле с питателем, то обязательно необходимо очистить контейнер от пыли и шлака. Хорошей практикой является также очистка подающего механизма, такой, например, как шнек. Для этого необходимо его изъять из подающей трубы и очистить его от загрязнений и налетов.

Стоит отключить мото-редуктор от шнекового питателя, очистить соединение и в случае необходимости заменить уплотнительное кольцо. Сами редукторы наполнены синтетическим маслом в количестве, предусмотренном на все время эксплуатации, и поэтому требуют только внешней очистки, для которой можно использовать сухую ткань. Не нужно использовать растворители, так как они могут повредить уплотнительные кольца и уплотнители.

3.Очистка вентилятора подачи воздуха, а также колосниковой решетки

Для очистки механизма можно использовать пылесос, щетки либо сжатый воздух. Благодаря этому вентилятор будет иметь правильный баланс, что позволит увеличить срок его эксплуатации.

Многие специалисты также рекомендуют в процессе технического обслуживания демонтировать колосниковую решетку горелки, а после ее обслуживания — переустановить в котел с использованием герметичной массы, например, силиконовой мастики для каминов с температурой работы до 1200°C.

4.Методы борьбы с коррозией

Самыми большими врагами котла являются влажность и коррозия, которые значительно сокращают срок его работы. Основными факторами в данном вопросе с одной стороны являются погодные условия, а с другой – месторасположение котла. В котлах, которые стоят в подвалах, очень часто собирается влага. Теплый воздух с улицы охлаждается в подвалах и появляется конденсат, что негативно отражается на котлах из стали. Если котел находится в таком подвале, то его обменник и корпус ржавеют. По этой причине во влажной котловой лучшим решением является герметичное закрытие котла на лето.

На рынке есть много средств, которые могут помочь в защите от коррозии котла, или как минимум, предотвратить ее распространению. Помните, что любые действия по консервации котла могут задержать процесс коррозии, но не смогут восстановить поврежденные коррозией элементы до первоначального состояния.

5.Важное значение воды в системе отопления

Одной из самых больших ошибок во время остановки котла является слив воды из него. Воду в котле и системе отопления необходимо иметь. В связи с этим пользователи должны справиться с еще одной часто появляющейся проблемой. В следствии разницы температур воды в системе и гравитационного движения воды в котле, частым явлением является так называемая «роса». Особенно такое явление часто встречаемо в помещениях низкорасположенных, где температура составляет 14-18°C. Чтобы этого избежать, рекомендуется ограничить циркуляцию в системе, закрыв запорные клапаны.

6.Регулярное техническое обслуживание котла

Межсезонный перерыв в работе котла является идеальным временем для того, чтобы воспользоваться услугами сервисного сотрудника. Основные преимущества сервисного обслуживания:

сервисный сотрудник займется профессиональным обслуживанием котла перед очередным отопительным сезоном (чисткой, консервацией и проверкой каждого элемента) так, чтобы исключить риск повреждения котла в следующем отопительном сезоне;

котел и горелка разбираются, чистятся и анализируются.

Необходимо помнить об этих всех факторах, так как производители котлов предоставляют гарантию на свою продукцию только тогда, когда регулярно осуществляется техническое обслуживание авторизированным сервисом.

7.Весеннее техническое обслуживание приносит свои результаты осенью

В соответствии с принципом «То, что хочешь сделать завтра – сделай сегодня», проведите техническое обслуживание отопительного оборудования. Помните о мероприятиях, о которых рассказано выше и регулярно их выполняйте, благодаря чему через полгода сможете избежать неприятных сюрпризов.

Владимир Попов,

ведущий инспектор Госпромнадзора.