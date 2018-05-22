Изучаем изменения в КоАП

С 31 января 2018 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь от 8 января 2018 г. № 95-З «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях».

В одном из номеров журнала мы рассмотрели произошедшие изменения в порядке ведения административного процесса и ряд иных обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию в ходе процесса. Продолжаем изучать нововведения. На этот раз предлагаем разобраться в новациях, которые касаются составов административных правонарушений.

Одним из главных новшеств стало изложение в новой редакции статьи 4.8 «Ответственность индивидуального предпринимателя и юридического лица» Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП).

Так, юридические лица и индивидуальные предприниматели (если правонарушение связано с осуществляемой им предпринимательской деятельностью и ответственность для юридического лица и индивидуального предпринимателя предусмотрена санкцией статьи Особенной части КоАП) выступают субъектами административных правонарушений в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности, в области предпринимательской деятельности, а также против порядка налогообложения при наличии хотя бы одного из следующих условий:

совершенным деянием причинен вред жизни или здоровью людей либо создана угроза причинения вреда жизни или здоровью людей;

совершенным деянием причинен имущественный вред охраняемым КоАП правам и интересам в размере свыше 40 базовых величин;

стоимость предмета административного правонарушения превышает 40 базовых величин;

сумма сделки, внешнеторговой операции либо дохода в совокупности превышает 40 базовых величин – в случаях, когда в санкции статьи (части статьи, когда статья состоит из нескольких частей) КоАП предусмотрено определение штрафа в процентном либо кратном отношении к сумме сделки, внешнеторговой операции либо дохода;

сумма дохода превышает 40 базовых величин – в случаях, когда в санкции статьи (части статьи, когда статья состоит из нескольких частей) КоАП предусмотрена конфискация дохода, полученного в результате противоправной деятельности.

Следует обратить внимание, что обязательность установления указанных выше обстоятельств относится только к нарушениям, содержащимся в главах 11–13 КоАП.

Например, такое нарушение, как осуществление деятельности по реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг на территории Республики Беларусь с использованием информационных сетей, систем и ресурсов, имеющих подключение к сети Интернет, не размещенных на территории Республики Беларусь и (или) не зарегистрированных в установленном порядке (ст. 22.16 КоАП), хотя и связано с осуществлением предпринимательской деятельности, однако относится к правонарушениям в области связи и информации. Поэтому при рассмотрении вопроса о привлечении к ответственности юридического лица и индивидуального предпринимателя по указанной статье установление обстоятельств, приведенных в пунктах 1–6 части 1 статьи 4.8 КоАП, не требуется.

Также из вышеназванного порядка определения ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей установлены исключения. Не требуется установления критериев, указанных выше, по следующим составам правонарушений:

предусмотренным частью 1 статьи 11.72 «Невыполнение мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»; частями 2–6 статьи 12.11 «Нарушение законодательства в сфере игорного бизнеса»; статьей 12.28 «Нарушение требований к оптовой торговле алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукцией, непищевым этиловым спиртом, табачным сырьем и табачными изделиями, порядка отпуска (получения) и использования этилового спирта»; частями 1 и 9 статьи 13.6 «Неуплата или неполная уплата суммы налога, сбора (пошлины), таможенного платежа»; частями 1 и 2 статьи 13.7 «Невыполнение или выполнение не в полном объеме обязанности по удержанию и (или) перечислению суммы налога, сбора (пошлины)»; частями 1 и 2 статьи 13.10 «Нарушение порядка и (или) сроков исполнения поручений, решений органа Комитета государственного контроля Республики Беларусь, налогового или таможенного органа о перечислении, взыскании налога, сбора (пошлины), таможенного платежа, пени, а равно неисполнение указанных документов»; частью 1 статьи 13.11 «Неисполнение решения органа Комитета государственного контроля Республики Беларусь, налогового или таможенного органа о приостановлении операций по счетам плательщика, налогового агента, иного обязанного лица» КоАП;

в санкции статьи которых предусмотрена обязательная конфискация. Конфискация должна быть безальтернативной.

Например, к таким составам относятся часть 6 статьи 12.21 (производство юридическим лицом алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта в случаях, когда такое производство запрещено законодательными актами); части 1–4, 10 статьи 12.23 «Нарушение порядка оборота, перемещения, транзита алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий»; части 2, 3, 5 статьи 12.25 «Нарушение требований к качеству и безопасности алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий, к информации, содержащейся на потребительской упаковке алкогольных напитков и табачных изделий»; часть 6 статьи 12.26 (розничная торговля этиловым спиртом, получаемым из пищевого сырья, или непищевым этиловым спиртом, осуществляемая юридическим лицом в нарушение установленного законодательными актами запрета); части 3–7 статьи 12.49 «Нарушение порядка оборота семян мака».

По составам административных правонарушений, относящихся к подведомственности налоговых органов, также произошло множество изменений.

Из подведомственности налоговых органов исключены составы правонарушений по:

статье 11.5 «Нарушение порядка открытия счетов за пределами Республики Беларусь»;

части 2 статьи 11.37 «Превышение сроков проведения внешнеторговых операций»;

статье 12.31 «Уклонение от проведения обязательного аудита»;

части 1 статьи 23.8 «Нарушение порядка работы с имуществом, обращенным в доход государства или взыскание на которое обращено в счет неисполненного налогового обязательства, или освобожденным от ареста».

Кроме того, исключена из КоАП статья 12.34 «Необеспечение условий для эксплуатации кассовых суммирующих аппаратов и (или) специальных компьютерных систем».

Предусмотрено смягчение административной ответственности:

уменьшение размера штрафа (исключение либо снижение нижнего предела), установление альтернативной конфискации, исключение ответственности за повторность;

замена конфискации предмета правонарушения на взыскание процента от стоимости предмета правонарушения.

Наряду со смягчением ответственности для юридических лиц и заменой конфискации на такой вид ответственности, как взыскание стоимости, по ряду составов введена административная ответственность физических лиц.

В частности, привлекать к административной ответственности работников юридического лица теперь можно по следующим составам правонарушений:

статья 11.32 «Нарушение банком или небанковской кредитно-финансовой организацией порядка перечисления денежных средств на счета нерезидентов»;

часть 4 статьи 12.17 «Нарушение правил торговли и оказания услуг населению»;

части 2–3 статьи 12.19 «Нарушение порядка расчетов в Республике Беларусь»;

статья 12.20 «Нарушение порядка использования кассового оборудования, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов, платежных терминалов, использования и учета средств контроля, предназначенных для установки на кассовое оборудование»;

части 1 и 5 статьи 12.30 «Незаконное обращение нефтяного жидкого топлива в Республике Беларусь»;

статья 12.35 «Нарушение требований законодательства о маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками».

При квалификации таких правонарушений следует учитывать статью 1.5 КоАП, согласно которой противоправность деяния и административная ответственность определяются актом законодательства, действовавшим во время совершения этого деяния. Временем совершения деяния признается время осуществления противоправного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий. Акт законодательства, устанавливающий противоправность деяния, усиливающий ответственность или иным образом ухудшающий положение физического или юридического лица, обратной силы не имеет.

Следовательно, применение мер административной ответственности к физическим лицам по указанным выше составам может осуществляться только в отношении правонарушений, совершаемых ими с 31 января 2018 г. Изменены составы административных правонарушений:

из статьи 13.4 «Нарушение срока представления налоговой декларации (расчета)» исключена ответственность юридического лиц;

в статье 13.6 «Неуплата или неполная уплата суммы налога, сбора (пошлины), таможенного платежа» скорректирован пункт 2 примечания к статье. Предусмотрено, что не будет являться административным правонарушением неуплата или неполная уплата налога, если плательщиком не исполнено налоговое обязательство по причине отсутствия денежных средств, однако своевременно направлены поручения на перечисление сумм налогов, сборов (пошлин) с текущего (расчетного) банковского счета. Ранее для того, чтобы не попасть под административное взыскание, плательщику следовало представлять платежные поручения на перечисление сумм налогов, сборов (пошлин) ко всем имеющимся счетам, в частности к временным, депозитным и др.;

уточнена статья 13.14 «Необеспечение зачисления выручки от реализации товаров (работ, услуг), иного имущества на счета в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях и неосуществление платежей с них». Правонарушение будет только в том случае, если субъект не обеспечит зачисление выручки именно на текущие (расчетные) счета;

статья 23.1 «Неисполнение письменного требования (предписания)» изложена в новой редакции. В статье определены конкретные виды требований (предписаний), за невыполнение которых может наступить ответственность.

часть 2 статьи 23.8 «Нарушение порядка работы с имуществом» изложена в новой редакции. Состав дополнен новым субъектом – юридическим лицом. Также из состава исключена ответственность за непредставление сведений о реализованном имуществе;

в статью 23.16 «Непредставление документов, отчетов и иных материалов» внесены изменения, предусматривающие, что ответственность будет применяться в случае непредставления сведений и документов, которые подлежат представлению в соответствии с законодательными актами, а не законодательством.

Инспекция МНС Республики Беларусь

по Осиповичскому району