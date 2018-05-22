Присоединяйтесь к патриотическому мото-автопробегу «Победа без границ»

На территории стран СНГ, в том числе и в Республике Беларусь, будет проходить Международный патриотический мото-автопробег «Победа без границ“ памяти всех воинов погибших в Великой Отечественной войне, по местам боевой славы Панфиловской дивизии.

Проект создан по инициативе ОО «Соотечественник« Южно-Казахстанской области Республики Казахстан, «Авто-мотофедерации г.Шымкента« и продюсерского центра «Рго-Studio» г. Шымкента Южно-Казахстанской области.

Главная цель проекта — объединение через его участников братских народов СНГ, сохранение дружбы и укрепление связей всех соотечественников, проживающих на территории бывшего Советского Союза, увековечивание памяти воинов, погибших при защите Отечества и нравственно-патриотическое воспитание молодежи.

Пробег стартовал 7-8 мая из г.Душанбе (Таджикистан) и г.Ташкент (Узбекистан). 17 июня мото-автопробег прибудет в Витебск. Завершится пробег 22 июня в городе-герое Бресте. Концерт памяти всех погибших пройдет в Брестской крепости.

Маршрут Международного патриотического мото-автопробега