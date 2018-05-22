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Марадона рассказал, как будет комплектовать команду
Первая пресс-конференция Диего Марадоны в качестве главы брестского «Динамо» прошла поздно вечером 22 мая в Абу-Даби.
На встрече присутствовали местные СМИ, генеральный менеджер команды Валдас Иванаускас, директор по развитию Виктор Радьков, а также инвесторы клуба из ОАЭ.
В своей речи Марадона отметил, что впервые будет занимать должность председателя футбольного клуба.
По словам чемпиона, для него это новый вызов, и он будет отдавать «Динамо» все лучшее для большей конкурентоспособности. Марадона отметил: для него главное, что у спортсменов есть энтузиазм. И сообщил, что будет работать и с маленькими игроками из Академии «Динамо».
Коснулся Марадона и вопроса комплектации команды в период дозаявок. Он пояснил, что для начала присмотрится к тем, кто есть в его распоряжении, чтобы увидеть сильные и слабые стороны команды.
В будущем можно усиливаться и футболистами из ОАЭ, и из Италии, и из Аргентины. Конечно, Неймар и Месси пока слишком далекий от нас уровень, но не сомневаюсь, что «Динамо» сможет собрать боеспособный состав, пишет
Напомним, 16 мая стало известно, что бывший нападающий сборной Аргентины по футболу
Фото: скрин видео пресс-конференции kp.by
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Первая пресс-конференция Диего Марадоны в качестве главы брестского «Динамо» прошла поздно вечером 22 мая в Абу-Даби.
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