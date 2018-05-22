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Марадона рассказал, как будет комплектовать команду

23.05.2018 10:45 — Разное | БДГ  
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Первая пресс-конференция Диего Марадоны в качестве главы брестского «Динамо» прошла поздно вечером 22 мая в Абу-Даби.

На встрече присутствовали местные СМИ, генеральный менеджер команды Валдас Иванаускас, директор по развитию Виктор Радьков, а также инвесторы клуба из ОАЭ.

В своей речи Марадона отметил, что впервые будет занимать должность председателя футбольного клуба.

По словам чемпиона, для него это новый вызов, и он будет отдавать «Динамо» все лучшее для большей конкурентоспособности. Марадона отметил: для него главное, что у спортсменов есть энтузиазм. И сообщил, что будет работать и с маленькими игроками из Академии «Динамо».

Коснулся Марадона и вопроса комплектации команды в период дозаявок. Он пояснил, что для начала присмотрится к тем, кто есть в его распоряжении, чтобы увидеть сильные и слабые стороны команды.

В будущем можно усиливаться и футболистами из ОАЭ, и из Италии, и из Аргентины. Конечно, Неймар и Месси пока слишком далекий от нас уровень, но не сомневаюсь, что «Динамо» сможет собрать боеспособный состав, пишет tut.by.

Напомним, 16 мая стало известно, что бывший нападающий 
сборной Аргентины по футболу Диего Марадона подписал трехлетний контракт 
с брестским «Динамо» и стал председателем правления клуба.

Фото: скрин видео пресс-конференции kp.by

 
 
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Первая пресс-конференция Диего Марадоны в качестве главы брестского «Динамо» прошла поздно вечером 22 мая в Абу-Даби.
 
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