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В Беларуси выбирают лучших профессионалов страны

23.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Олимпиада для тех, кто работает руками. В Беларуси выбирают лучших строителей, официантов, слесарей, парикмахеров. В конкурсе участвуют больше 300 учащихся, студентов, молодых рабочих. Их мастерство оценила корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко. 

Плотник Алексей называет свою работу ювелирной. Говорит, хорошую крышу смастерить ничуть не проще, чем огранить самый твердый алмаз. Тем более когда работаешь на время. Но главное не только быстро, но и качественно. Иначе можно получишь штрафные баллы.

За звание лучших соревнуются строители, плотники, слесари, парикмахеры, массажисты. На площадке более 300 участников. Все они уже являются региональными победителями. Выбрать лучшего из лучших сложно, говорят в жюри. 

«Если возникают споры, то каждый эксперт должен отстоять свою точку зрения. Доказать должен, почему оценка ниже или выше», – отметил судья соревнований Артем Капуста.

«Вместе развиваемся. Вместе начинали и видим развитие друг друга. Белорусы к нам приезжают на национальный чемпионат, а мы приехали сюда», – рассказывает международный эксперт из России Елена Леленкова.

По словам организаторов, здесь соревнуются те, кто реально нужен стране.

Олимпиады для тех, кто работает руками, в Беларуси начали проводить четыре года назад. За это время профессий на турнире стало почти вдвое больше.

«Если у нас нет морского транспорта, то и компетенцию эту нам нет смысла культивировать. Но если сегодня у нас много готовится механизаторов для аграрного сектора, то как раз в этом году появилась компетенция по обслуживанию сельскохозяйственных машин. Мы показываем уровень квалификации, который нужен сегодня реальному сектору», – пояснил ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский.

Как рассказал участник соревнований Дмитрий Синкевич, к конкурсу он готовился несколько месяцев, здесь не только за себя выступаешь, главное – не подвести команду.

Все участники понимают, что победителям будет легко устроиться на работу. Но есть и еще один стимул – войти в сборную Беларуси и через год отправиться в Казань на международный форум.

Соревнования по профессиональному мастерству в мире проводят уже более 60 лет. Движение стремится сделать рабочие профессии популярнее и повысить их привлекательность у молодежи.



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За звание лучших соревнуются более 300 строителей, плотников, слесарей, парикмахеров и массажистов.
 
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