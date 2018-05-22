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Трайпл презентовал новый жилой комплекс "Мармелад" с ценой метра от 1080 долларов

23.05.2018 13:51 — Разное | Tut.by  
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Трайпл начинает строительство нового жилого комплекса у улицы Рогачевская и проспекта Независимости. Напомним, рядом уже сданы его «Лесной городок» и «Лiпень». Новый ЖК называется «Мармелад», он тоже будет панельным, но с целым списком инноваций и «плюшек», которые проработало архитектурное бюро Nota Bene.



Жилой комплекс будет состоять из трех 19-этажных домов на огороженной территории. Рядом гипермаркет Простор и небольшой лесок, детский сад и школа — в проекте, их должен построить город.


В «Мармеладе» будет 396 квартир, на каждую предусмотрено парко-место на территории ЖК. Все парковки располагаются по периметру комплекса, то есть двор станет территорией без машин — с нетиповой игровой площадкой и общей зоной для взрослых.



Трайпл и Nota Bene делали проект с учетом интересов прежде всего молодых семей. Поэтому запроектировали «пониженную» посадку домов — без ступеней к одному из двух парадных входов в дом: это удобно для мам с колясками, для детей с велосипедами и людей с ограниченными возможностями.



На первом этаже определено помещение для хранения велосипедов и комната для консьержа — если жильцы решат такого нанять.


Общие зоны Трайпл планирует сделать не типовыми — яркими и удобными. Определились с лифтами — поставят по два импортных Otis на дом — грузопассажирский и пассажирский. Не уныло смотрятся и рендеры подъездов. Двери в квартиры решили ставить однотипные и качественные — чтобы у будущих жильцов не было проблем с выбором, установкой и потом — диссонанса от разных фасадов и фактур дверных полотен в одном коридоре.


Дом будет панельным, но от визуальной «кукурузности» предыдущих проектов ушли — спасла дизайнерская раскраска фасадов.

И планировки квартир тут вышли вполне продуманными. Благо, натренированный конкуренцией МАПИД готов подстраиваться под заказчика и по планировкам и по архитектуре.


Планировок — 12 видов. Двушка может быть и просторной площадью 64 квадратных метра и — 44-метровой «евродвушкой», где гостиная и кухня — в одном помещении. Окна в комнатах — в пол, в кухнях — в столешницу — это удобно для тех, кто мечтает мыть посуду, глядя в окно.


Дизайнеры Nota Bene разработали и концепции интерьеров — их можно реализовывать у себя бесплатно.


Расстояние между домами — 50 метров, это значит, что двор будет просторным. Здания развернуты — жильцам не придется смотреть в окна соседней многоэтажки.

Сдача первого дома запланирована на 2019 год. По планам застройщика цена квадратного метра на начальном этапе будет около 1080 долларов в эквиваленте. К окончанию стройки — уже около 1200 долларов.

Застройщик готовит партнерские программы с двумя банками. Ставка по кредиту для желающих купить квартиру в «Мармеладе» будет от 9,9% в первый год и 15% — в последующие годы.

Насколько привлекательны названные цифры и ставки, можно будет судить ближе к осени. Эксперты говорят, что сложно прогнозировать спрос в условиях снижения доступности кредитов.

 
 
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