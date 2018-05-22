В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экс-тренер московского «Спартака» возглавил лондонский «Арсенал» Последним местом работы 46-летнего специалиста является французский «Пари Сен-Жермен», вместе с которым он за два года выиграл семь трофеев. Кроме...

Последним местом работы 46-летнего специалиста является французский «Пари Сен-Жермен», вместе с которым он за два года выиграл семь трофеев.Кроме того, ранее Эмери тренировал «Лорку Депортива», «Альмерию», «Валенсию», московский «Спартак» и «Севилью», которую привел к трем победам в Лиге Европы (2013/14, 2014/15, 2015/16).Испанский наставник сменит на посту главного тренера «Арсенала» француза Арсена Венгера, который руководил «канонирам» в течение 22 лет и