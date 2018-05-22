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Семашко: «Цены на топливо надо повышать, в разумных пределах»

23.05.2018 14:28 — Разное | Беларусь Сегодня  
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– Повышение, которое было, – небольшое. При этом у нас топливо стоит значительно ниже, чем в ближайших странах. Мы страна, в которой добывают лишь 1,7 млн тонн, а потребляют 7,5 млн тонн нефти – столько надо, чтобы удовлетворить народное хозяйство и население бензином и керосином. К тому же вы видите, что происходит с нефтью: буквально за месяц она подорожала с 60 до 80 долларов – на 30 процентов. Куда нам деваться, если в себестоимости топлива 90 процентов занимает нефть? Поэтому нам надо повышать цены, в разумных пределах, – обозначил свою позицию Семашко.



Он также напомнил: два нефтеперерабатывающих завода – в Новополоцке и в Мозыре – переживают модернизацию. Завершиться она должна к 7 ноября 2019 года. Первый проект стоит 1,64 млрд долларов, второй – 1,735 млрд долларов. Чтобы строить и обслуживать кредиты, заводы должны работать с прибылью.

– Для чего мы проводим модернизацию? Чтобы иметь конкурентоспособный продукт и повысить мощности заводов до 12 млн тонн переработки. После модернизации глубина переработки повысится до 90-92 процентов. В советское время этот показатель был равен 54-56 процентам. То есть из тонны нефти выходило 540-560 килограммов светлых нефтепродуктов: бензина, керосина, дизтоплива. Все остальное стоило дешево, отсюда и плохая экономика. Сейчас в остатке будет лишь сухой нефтяной кокс, который можно будет сжигать. Цена нефти будет расти дальше, Россия завершит налоговый маневр, нам надо быть способными работать эффективно, – резюмировал Семашко.


 
 
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– Повышение, которое было, – небольшое. При этом у нас топливо стоит значительно ниже, чем в ближайших странах. Мы страна, в которой добывают лишь 1,7 млн тонн,...
 
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