﻿ Сырный фестиваль пройдет 26 мая в Славгороде. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сырный фестиваль пройдет 26 мая в Славгороде

23.05.2018 14:28 — Разное | Беларусь Сегодня  
Размер текста:
A
A
A



В рамках фестиваля приоритет традиционно отдается местному кулинарному бренду — домашним сырам, которыми издавна славится Славгородский район, — рассказала sb.by хозяйка местной агроусадьбы «Михалово» Людмила Чеботарь. — Желающие, в частности, смогут совершить экскурсии по туристическим объектам района, а также посетить специализированную сырную лавку с уникальной продукцией.

Кстати, в Славгородском районе существует специальный гастрономический маршрут: путешествие по «сырной дороге», в ходе которого туристы любуются пейзажами, знакомятся с местными жителями и открывают для себя секреты производства домашних сыров.

Читайте также

На Могилевщине объявили конкурс на лучший карнавальный и ростовой костюм «Купаліш і Купалінка»
Согласно информации на сайте Славгородского райисполкома, гостям фестиваля будет предложено не менее 30 видов домашнего сыра: твердые, мягкие, плавленые, творожные, сулугуни, брынза, сырница и другие, причем с различными приправами и наполнителями. Кроме того, в рамках гастрономического мероприятия свою продукцию представит холдинг «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»: один из филиалов этого производителя как раз расположен в Славгороде.

Славгородский районный исполнительный комитет и местный фонд развития сельских территорий «Возрождение-Агро» также подготовили обширную резвлекательную программу. Она начнется в 10.00 и продлится до 22.00. 

Гостям предложат концертную программу, конкурс рисунков на асфальте, выставку-продажу тематической продукции от народных мастеров и умельцев, блюда белорусской кухни на площадке «Агротуристическая деревня», детские аттракционы, выставку «Духоуная спадчына роднай зямлі», фестиваль красок, спортивно-развлекательную программу, вечером — дискотека. Открытие фестиваля — в 11.00. 

Главной станет площадка перед районным центром культуры и народного творчества (г. Славгород, ул. Октябрьская, 10).

Славгородский район расположен в южной части Могилевской области. Сам Славгород находится в районе впадения реки Проня в Сож, в 58 км от Кричева, в 76 км от Могилева.


 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
— В рамках фестиваля приоритет традиционно отдается местному кулинарному бренду — домашним сырам, которыми издавна славится Славгородский район, —...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пользователей Amazon банят «навечно» за частые возвраты покупок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика