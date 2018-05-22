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Сырный фестиваль пройдет 26 мая в Славгороде
23.05.2018 14:28 — Разное | Беларусь Сегодня
— В рамках фестиваля приоритет традиционно отдается местному кулинарному бренду — домашним сырам, которыми издавна славится Славгородский район, — рассказала sb.by хозяйка местной агроусадьбы «Михалово» Людмила Чеботарь. — Желающие, в частности, смогут совершить экскурсии по туристическим объектам района, а также посетить специализированную сырную лавку с уникальной продукцией.
Кстати, в Славгородском районе существует специальный гастрономический маршрут: путешествие по «сырной дороге», в ходе которого туристы любуются пейзажами, знакомятся с местными жителями и открывают для себя секреты производства домашних сыров.
Согласно информации на сайте Славгородского райисполкома, гостям фестиваля будет предложено не менее 30 видов домашнего сыра: твердые, мягкие, плавленые, творожные, сулугуни, брынза, сырница и другие, причем с различными приправами и наполнителями. Кроме того, в рамках гастрономического мероприятия свою продукцию представит холдинг «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»: один из филиалов этого производителя как раз расположен в Славгороде.
Славгородский районный исполнительный комитет и местный фонд развития сельских территорий «Возрождение-Агро» также подготовили обширную резвлекательную программу. Она начнется в 10.00 и продлится до 22.00.
Гостям предложат концертную программу, конкурс рисунков на асфальте, выставку-продажу тематической продукции от народных мастеров и умельцев, блюда белорусской кухни на площадке «Агротуристическая деревня», детские аттракционы, выставку «Духоуная спадчына роднай зямлі», фестиваль красок, спортивно-развлекательную программу, вечером — дискотека. Открытие фестиваля — в 11.00.
Главной станет площадка перед районным центром культуры и народного творчества (г. Славгород, ул. Октябрьская, 10).
Славгородский район расположен в южной части Могилевской области. Сам Славгород находится в районе впадения реки Проня в Сож, в 58 км от Кричева, в 76 км от Могилева.
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— В рамках фестиваля приоритет традиционно отдается местному кулинарному бренду — домашним сырам, которыми издавна славится Славгородский район, —...
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